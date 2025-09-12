Aide
Gros plan de l'avant de Spots plafond/mur Spot plafond/mur Kosipo 3 x

Philips myLiving Contemporary est une gamme de spots aux lignes élégantes produisant une lumière de haute qualité, qui correspond parfaitement aux goûts et modes de vie contemporains.

Points forts du produit

  • Sans ampoule
  • Noir
Montage aisé ClickFix

Installez votre spot facilement et par vous-même. Grâce à ClickFix, aucune paire de mains supplémentaire n'est nécessaire. Installez simplement le support au plafond, branchez les fils, puis click et fix en une seule fois.

Tête de spot orientable

Orientez la lumière dans la direction qui vous convient le mieux en déplaçant, tournant ou inclinant la tête de spot du luminaire.

Matériaux haute qualité

Ce luminaire composé de motifs superposés réalisés avec des matériaux de haute qualité bénéficie d'un excellent niveau de finition. Le produit ainsi obtenu est robuste et durable. Il embellira votre intérieur pendant de nombreuses années.

Pour n'importe quelle pièce

Entièrement fonctionnel et très élégant, ce spot Philips apporte une touche décorative à n'importe quelle pièce.

Formes naturelles et reconnaissables

Des lignes courbes et des formes naturelles caractérisent le style myLiving de Philips. Pratiques et élégants, les spots myLiving sont discrets et trouvent leur place dans tous les intérieurs contemporains.

Le faisceau de lumière idéal pour une mise en valeur réussie

Le faisceau lumineux parfait pour un éclairage d'accentuation. Ce spot Philips produit un faisceau de lumière idéal pour un éclairage d'accentuation (ampoule GU10 non incluse). Grâce au faisceau lumineux, vous pouvez mettre en valeur n'importe quel élément de votre intérieur.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

  • Usage prévu

    Intérieur

Design et finition

Environnement

Options/accessoires inclus

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Autre

