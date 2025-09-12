Spot plafond/mur Kosipo 3 x
Philips myLiving Contemporary est une gamme de spots aux lignes élégantes produisant une lumière de haute qualité, qui correspond parfaitement aux goûts et modes de vie contemporains.
Le prix actuel est €47,99
Points forts du produit
- Sans ampoule
- Noir
Montage aisé ClickFix
Installez votre spot facilement et par vous-même. Grâce à ClickFix, aucune paire de mains supplémentaire n'est nécessaire. Installez simplement le support au plafond, branchez les fils, puis click et fix en une seule fois.
Tête de spot orientable
Orientez la lumière dans la direction qui vous convient le mieux en déplaçant, tournant ou inclinant la tête de spot du luminaire.
Matériaux haute qualité
Ce luminaire composé de motifs superposés réalisés avec des matériaux de haute qualité bénéficie d'un excellent niveau de finition. Le produit ainsi obtenu est robuste et durable. Il embellira votre intérieur pendant de nombreuses années.
Pour n'importe quelle pièce
Entièrement fonctionnel et très élégant, ce spot Philips apporte une touche décorative à n'importe quelle pièce.
Formes naturelles et reconnaissables
Des lignes courbes et des formes naturelles caractérisent le style myLiving de Philips. Pratiques et élégants, les spots myLiving sont discrets et trouvent leur place dans tous les intérieurs contemporains.
Le faisceau de lumière idéal pour une mise en valeur réussie
Le faisceau lumineux parfait pour un éclairage d'accentuation. Ce spot Philips produit un faisceau de lumière idéal pour un éclairage d'accentuation (ampoule GU10 non incluse). Grâce au faisceau lumineux, vous pouvez mettre en valeur n'importe quel élément de votre intérieur.
Spécifications
Caractéristiques de l'ampoule
Caractéristiques de l'ampoule
Usage prévu
Intérieur