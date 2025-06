• Cette promotion est valable tant que les stocks réservés pour cette promotion ne sont pas écoulés. Une fois que les articles sont tous vendus, la promotion se terminera automatiquement.

• Ce code promotionnel doit être appliqué au moment du paiement sur www.philips-hue.com/fr-fr pour obtenir la réduction. La réduction s'applique à 25 produits maximum par commande.

• Ce code promotionnel ne peut être combiné à aucune autre offre sur philips-hue.com et ne peut être combiné à aucun autre code promotionnel.

• Ce code promotionnel est valable pour tout achat sur www.philips-hue.com/fr-fr à part les Hue gradient lightstrips (toutes tailles et accessoires), la Hue Sync Box HDMI 8K et 4K, les TV et PC lightstrips (toutes tailles et accessoires), les Play gradient light tube (toutes tailles et accessoires) et les nouveaux produits.

• En cas de retour d'une partie de la commande, le montant de la remise proportionnelle sera déduit du montant du remboursement, s'il y a lieu.

• Cette promotion est valable dans la limite des stocks disponibles, et tout achat est soumis aux conditions générales de vente de Philips Hue.

• Signify France se réserve le droit d’annuler une promotion à tout moment, ou de modifier ces conditions générales en les republiant.