Cette promotion est valable jusqu'à 23h59 le 12 octobre 2025.

• Ajoutez deux (2) ou plusieurs articles en promotion à votre panier et bénéficiez de 15 % de réduction sur le prix total des produits promotionnels éligibles. Si un Hue Bridge fait partie de ces articles en promotion, vous bénéficierez de 25 % de réduction sur le prix total des produits promotionnels éligibles.

- La remise est appliquée au total des produits promotionnels admissibles dans le panier au moment du paiement.

• Cette promotion est soumise à la disponibilité des stocks et tout achat est en outre soumis aux conditions générales de vente de Philips Hue.

- En cas de retour d'une partie d'une commande, lorsqu'elle est éligible, la valeur de la remise proportionnelle sera déduite du montant du remboursement. - Cette promotion ne peut pas être utilisée en conjonction avec une autre offre sur www.philips-hue.com.

• Signify France se réserve le droit d'annuler une promotion à tout moment ou de modifier les présentes Conditions générales en les rééditant.

