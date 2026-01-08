Donnez un coup de pouce à votre bien-être

Vous avez besoin de vous concentrer, de vous changer les idées ou de vous détendre? Philips Hue propose tout ce dont vous avez besoin ! Créez des scénarios de lumière Energize, Concentrate ou Relax dans l'application Hue pour obtenir des tons de lumière adaptés à votre humeur. Ou pourquoi ne pas mettre en place une routine de réveil en douceur qui imite un lever de soleil naturel ?