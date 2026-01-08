Aide
Une chambre est éclairée par des tons de lumière blanc chaud grâce à une lampe de table Signe.

Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Permet Hue Sync, MotionAware™
Donne accès aux commandes de toute la maison
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center

€89,99

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 7 m

Hue White and Color Ambiance

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 7 m

7 m de guirlandes lumineuses
10 ampoules Lightguide
Blanc et dégradé de couleurs
Ampoules 50 lumens

€159,99

Lightstrip Flux 3 m

LIGHTSTRIPS

Lightstrip Flux 3 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 200 lumens

€69,99

Lightstrip d'extérieur Flux 5 m

LIGHTSTRIPS

Lightstrip d'extérieur Flux 5 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
3 000 lumens

€149,99

Lightstrip d'extérieur Neon 3 m

LIGHTSTRIPS

Lightstrip d'extérieur Neon 3 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 100 lumens

€139,99

Kit de démarrage Essential : 3 ampoules connectées GU10 (345 lm) + variateur

Hue White and Color Ambiance

Kit de démarrage Essential : 3 ampoules connectées GU10 (345 lm) + variateur

Jusqu’à 345 lumens
Lampe couleur Essential
Hue Bridge inclus
Variateur inclus

€99,99

Lightstrip d'extérieur Flux 33 pieds

LIGHTSTRIPS

Lightstrip d'extérieur Flux 33 pieds

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
3 000 lumens

€249,99

Lightstrip Flux 6 m

LIGHTSTRIPS

Lightstrip Flux 6 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
2 000 lumens

€119,99

Lightstrip Flux 4 m

LIGHTSTRIPS

Lightstrip Flux 4 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 600 lumens

€84,99

Lightstrip d'extérieur Neon 5 m

LIGHTSTRIPS

Lightstrip d'extérieur Neon 5 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 100 lumens

€199,99

A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

Hue White and Color Ambiance

A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Précision des couleurs Chromasync™

€109,99

A60 - Ampoule connectée E27 - 810

Hue White and Color Ambiance

A60 - Ampoule connectée E27 - 810

Jusqu’à 810 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Précision des couleurs Chromasync™

€149,99

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 14 m

Hue White and Color Ambiance

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 14 m

14 m de guirlandes lumineuses
20 ampoules Lightguide
Blanc et dégradé de couleurs
Ampoules 50 lumens

€219,99

A60 - Ampoule connectée E27 - 810

Hue White Ambiance

A60 - Ampoule connectée E27 - 810

Jusqu’à 810 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Commande par application ou par la voix

€99,99

Illuminez vos résolutions !

L'éclairage connecté Philips Hue est idéal pour augmenter le bien-être chez vous.
Faites du temps que vous passez avec vos être chers un moment plus chaleureux, et augmentez votre concentration sur vos activités

Un homme dans son lit se réveille doucement à la douce lueur blanche et chaude de la lumière d'un lampadaire Signe.

Donnez un coup de pouce à votre bien-être

Vous avez besoin de vous concentrer, de vous changer les idées ou de vous détendre? Philips Hue propose tout ce dont vous avez besoin ! Créez des scénarios de lumière Energize, Concentrate ou Relax dans l'application Hue pour obtenir des tons de lumière adaptés à votre humeur. Ou pourquoi ne pas mettre en place une routine de réveil en douceur qui imite un lever de soleil naturel ?

Découvrez l'éclairage bien-être
Trois amis apprécient un repas à la maison, illuminés par des tons chauds de l'éclairage connecté.

Fais briller plus de moments spéciaux

Vous cherchez à passer plus de temps de qualité avec vos proches cette année ? Rendez chaque instant encore plus spécial avec un éclairage connecté ! créez le cadre parfait pour les moments en famille, les dîners romantiques et les fêtes mémorables. Il est temps de commencer à planifier !

Découvrez l'éclairage d'ambiance
Un couple s'immerge dans un jeu vidéo avec des tons bleus d'un éclairage connecté.

Redécouvrez vos passe-temps préférés

Que vous soyez un gamer passionné ou un cinéaste averti, Philips Hue a tout ce qu'il vous faut. Trouvez la bonne ambiance grâce aux scénarios de lumière : choisissez-en un dans la galerie sur mesure ou créez le vôtre. Synchronisez vos lumières avec le contenu à l'écran pour une expérience véritablement immersive.

Découvrez notre gamme Entertainment

Conditions générales

Promotion de 30 % pour le Nouvel An

  • Cette promotion est valable du 8 janvier au 21 janvier 2026.
  • Sélectionnez deux produits ou plus parmi l'offre du Nouvel An et économisez 30 % sur le total des articles de la sélection. Les articles non remisés dans votre panier ne bénéficieront d'aucune réduction.
  • La remise est automatiquement appliquée sur les articles sélectionnés dans l'offre du Nouvel An au moment du paiement.
  • La remise s'applique uniquement aux produits inclus dans la promotion de l'offre du Nouvel An 2026.
  • En cas de retour d'une partie d'une commande, le cas échéant, la valeur de la remise proportionnelle sera déduite du montant du remboursement. 
  • Cette promotion est soumise à la disponibilité des stocks.
  • Cette promotion ne peut être combinée à aucune autre offre de la boutique en ligne Philips Hue.
  • Cette promotion est sujette à des changements de prix et/ou de produits, ainsi qu'à des erreurs d'orthographe, d'impression et de composition.
  • Le promoteur est Signify France. Signify se réserve le droit d'annuler une promotion à tout moment ou de modifier ces termes et conditions en les republiant.
