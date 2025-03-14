Un partenariat passionnant avec
Un partenariat qui allie le meilleur de l'éclairage connecté à la meilleure équipe de F1.
Fait de lumière, alimenté par la performance.
Signify, la marque mère de Hue, est fière de s'associer à l'équipe Mercedes-AMG Petronas F1. Nos innovations en matière d'éclairage sont essentielles pour concrétiser notre vision : devenir l'une des équipes de sport les plus durables au monde.
Ces avancées améliorent le bien-être et les performances des pilotes et des membres de l’équipe, tout en offrant des expériences exceptionnelles aux fans, qu’ils soient présents à l’événement ou qu’ils en profitent depuis chez eux. Nous sommes unis par une passion commune pour la technologie et l'innovation, qui se manifeste non seulement dans nos produits d'éclairage, mais aussi dans la façon dont ils améliorent l'expérience globale.
Trouvez l'éclat à chaque seconde
Dans chaque courbe, à chaque instant. C'est notre engagement. Quel que soit le produit Philips Hue, tous offrent la meilleure qualité et s'adaptent à vos besoins.
De l'ambiance à la sécurité, en passant par les loisirs, nous sommes là pour vous aider à créer la maison intelligente dont vous rêviez. Non seulement pour le présent mais aussi pour l'avenir.
Une équipe synchronisée
Nos équipes collaborent sur chaque détail pour apporter la puissance de la performance dans votre salon grâce à l'un de nos produits phares : le boîtier de synchronisation HDMI 8K. Cet appareil transforme une simple course en une expérience qui vous donne l’impression d’être sur le circuit.
Lorsque vous vivrez la F1 synchronisée avec votre intérieur, vos loisirs changeront à jamais.
Ressentez la puissance du contrôle
Questions et réponses
Qui est Signify ?
Qui est Signify ?
Quel est le lien entre Philips et Signify ?
Quel est le lien entre Philips et Signify ?
Pourquoi Signify et Mercedes s'associent-ils ?
Pourquoi Signify et Mercedes s'associent-ils ?
Comment Signify aidera-t-il l'équipe à remporter la Formule 1 ?
Comment Signify aidera-t-il l'équipe à remporter la Formule 1 ?
Quel impact ce partenariat aura-t-il sur les téléspectateurs à la maison ?
Quel impact ce partenariat aura-t-il sur les téléspectateurs à la maison ?
Obtenir de l'aide
Nous sommes toujours heureux de vous aider ! Si vous avez besoin de plus d'assistance pour associer Philips Hue et IFTTT, consultez d'autres questions et réponses ou contactez-nous.
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.