Signify, la marque mère de Hue, est fière de s'associer à l'équipe Mercedes-AMG Petronas F1. Nos innovations en matière d'éclairage sont essentielles pour concrétiser notre vision : devenir l'une des équipes de sport les plus durables au monde.

Ces avancées améliorent le bien-être et les performances des pilotes et des membres de l’équipe, tout en offrant des expériences exceptionnelles aux fans, qu’ils soient présents à l’événement ou qu’ils en profitent depuis chez eux. Nous sommes unis par une passion commune pour la technologie et l'innovation, qui se manifeste non seulement dans nos produits d'éclairage, mais aussi dans la façon dont ils améliorent l'expérience globale.