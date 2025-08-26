Libérez tout le potentiel de votre éclairage connecté. Déclenchez vos lampes grâce au mouvement. Définissez un scénario d’une simple pression sur un bouton.
Les accessoires connectés ne rendent pas seulement les lampes connectées plus efficaces : ils facilitent la vie.
Hue
Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K
Current price is {currentPrice}
Hue
Hue Bridge
Current price is {currentPrice}
Hue
Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)
Current price is {currentPrice}
Hue
Détecteur extérieur
Current price is {currentPrice}
Hue
Prise intelligente
Current price is {currentPrice}
Hue
Détecteur de mouvement Hue
Current price is {currentPrice}
Hue
Tap dial switch
Current price is {currentPrice}
Hue
Pack de 2 modules d'interrupteurs muraux Philips Hue
Current price is {currentPrice}
Hue
Alimentation extérieure 100 W
Current price is {currentPrice}
Bouton connecté
Bouton intelligent
Current price is {currentPrice}
Pack : Prise intelligente pack de 3
Current price is {currentPrice}
Hue
Bouton connecté
Current price is {currentPrice}
En savoir plus sur les accessoires de maison connectée
Guide des accessoires d'éclairage connectés
Qu'est-ce que le Hue Bridge ?
Qu'est-ce que le Hue Bridge ?
Ai-je besoin d'un Hue Bridge ?
Ai-je besoin d'un Hue Bridge ?
Quels sont les meilleurs accessoires d’éclairage connecté ?
Quels sont les meilleurs accessoires d’éclairage connecté ?
Que peut-on faire avec un détecteur de mouvement ?
Que peut-on faire avec un détecteur de mouvement ?
Quelle est la différence entre un capteur de contact et un détecteur de mouvement ?
Quelle est la différence entre un capteur de contact et un détecteur de mouvement ?
Que peut-on faire avec un interrupteur connecté ?
Que peut-on faire avec un interrupteur connecté ?
Qu'est-ce qu'une prise connectée ?
Qu'est-ce qu'une prise connectée ?
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.