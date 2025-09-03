Utilisez notre guide pratique pour choisir les lightstrips LED Philips Hue qui conviennent le mieux à vos besoins.
Les lightstrips d'intérieur sont faciles à installer et offrent une conception flexible ainsi qu'une lumière blanche et colorée. Utilisez-les pour un éclairage d'ambiance et fonctionnel qui s'adapte à tous les espaces.
Comment utiliser les lightstrips d'intérieur
Réfléchissez à la manière dont vous souhaitez éclairer votre espace. Préférez-vous une lumière directe ou indirecte ? De quelle luminosité avez-vous besoin ?
Les lightstrips Flux et Flux ultra-brillants sont conçus pour être dissimulés. Ils créent ainsi un effet d'éclairage mural indirect qui baigne les pièces d'une lumière diffuse, idéale pour la décoration et la création d'ambiance. OmniGlow est conçu pour servir d'éclairage direct. Grâce à sa ligne de lumière uniforme, il devient une pièce maîtresse remarquable qui n'a pas besoin d'être dissimulée et s'avère idéal pour l'éclairage d'ambiance ou fonctionnel.
Lightstrip FluxJ'en profite
Lightstrip Flux ultra-brillantJ'en profite
Lightstrip OmniGlowJ'en profite
White and Color Gradient
Type de LED
Distribution de lumière
Lumen
Pièce
Conception du lightstrip
Placement
Durée de vie
Peut être découpé sur mesure
Les pièces coupées peuvent être reconnectées
Extensible
Fonctionne dans un espace de divertissement
Protocole de communication
Lightstrips LED d'extérieur
Obtenez une décoration néon éclatante, des tonalités colorées, adaptées à votre humeur et une lumière blanche, vive et pratique pour transformer tous vos espaces extérieurs. Leur conception résistante aux intempéries et leur configuration sûre à basse tension offrent une tranquillité d'esprit supplémentaire.
Comment utiliser les lightstrips d'extérieur
Les lightstrips d'extérieur peuvent être ludiques, pratiques et bien plus encore. Tout comme le lightstrip d'intérieur Flux, le lightstrip d'extérieur Flux est conçu pour être dissimulé, créant ainsi une lumière indirecte qui habille la terrasse, les murs du jardin et le plafond de la véranda. Il est également assez lumineux pour les activités et les occasions spéciales. Le lightstrip Neon fournit une lumière décorative directe et permet de mettre en valeur les fontaines, de délimiter des parterres de fleurs et d'ajouter des touches de couleur à chaque recoin. Pliez-le et façonnez-le pour créer votre propre chef-d'œuvre !
Lightstrip d'extérieur FluxJ'en profite
Lightstrip d'extérieur NeonJ'en profite
White and Color Gradient
Distribution de lumière
Espace extérieur
Type de LED
Lumen
Durée de vie
Les pièces coupées peuvent être reconnectées
Extensible
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.