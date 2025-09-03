Aide
Une bande de lightstrip

Comparer les lightstrips LED d'intérieur et d'extérieur  

Utilisez notre guide pratique pour choisir les lightstrips LED Philips Hue qui conviennent le mieux à vos besoins.  

Lightstrips LED d'intérieur

Les lightstrips d'intérieur sont faciles à installer et offrent une conception flexible ainsi qu'une lumière blanche et colorée. Utilisez-les pour un éclairage d'ambiance et fonctionnel qui s'adapte à tous les espaces.  

Une cuisine éclairée dans des tons roses et orange vifs grâce à une combinaison de lightstrips dissimulés derrière des moulures du plafond et de lightstrips apparents au plafond.

Comment utiliser les lightstrips d'intérieur

Réfléchissez à la manière dont vous souhaitez éclairer votre espace. Préférez-vous une lumière directe ou indirecte ? De quelle luminosité avez-vous besoin ? 
Les lightstrips Flux et Flux ultra-brillants sont conçus pour être dissimulés. Ils créent ainsi un effet d'éclairage mural indirect qui baigne les pièces d'une lumière diffuse, idéale pour la décoration et la création d'ambiance. OmniGlow est conçu pour servir d'éclairage direct. Grâce à sa ligne de lumière uniforme, il devient une pièce maîtresse remarquable qui n'a pas besoin d'être dissimulée et s'avère idéal pour l'éclairage d'ambiance ou fonctionnel.  

Lightstrip Flux

Lightstrip Flux ultra-brillant

Lightstrip OmniGlow

White and Color Gradient

Oui
Oui
Oui

Type de LED

RGBWWIC 
RGBWWIC 
RGBWWIC 

Distribution de lumière

Indirecte
Indirecte
Directe

Lumen

1 200 à 2 000 lm (selon la longueur)
2 900 à 6 000 lm (selon la longueur)
2 400 à 4 800 lm (selon la longueur)

Pièce

Salon, chambre
Cuisine, salle à manger, bureau, entrée/couloir
Convient à toutes les pièces, options de placement illimitées

Conception du lightstrip

Manchon en silicone transparent avec LED visibles
Manchon en silicone transparent avec LED visibles
Manchon en silicone mat, aucune LED visible, diffusion uniforme de la lumière

Placement

Dissimulé pour un effet d'éclairage de façade
Dissimulé pour un effet d'éclairage de façade
Visible pour un éclairage direct. Dissimulé pour un effet d'éclairage de façade

Durée de vie

25 000 heures
25 000 heures
25 000 heures

Peut être découpé sur mesure

Oui
Oui
Oui

Les pièces coupées peuvent être reconnectées

Oui
Oui
Non

Extensible

Oui
Oui
Non

Fonctionne dans un espace de divertissement

Oui
Oui
Oui

Protocole de communication

Bluetooth / Zigbee
Bluetooth / Zigbee
Bluetooth / Zigbee

Lightstrips LED d'extérieur

Obtenez une décoration néon éclatante, des tonalités colorées, adaptées à votre humeur et une lumière blanche, vive et pratique pour transformer tous vos espaces extérieurs. Leur conception résistante aux intempéries et leur configuration sûre à basse tension offrent une tranquillité d'esprit supplémentaire.

Un jardin et une terrasse éclairés dans des tons doux de jaune, de rose et de violet provenant de lightstrips dissimulés sous les marches et de lightstrips visibles le long des parterres de fleurs et sur les murs.

Comment utiliser les lightstrips d'extérieur

Les lightstrips d'extérieur peuvent être ludiques, pratiques et bien plus encore. Tout comme le lightstrip d'intérieur Flux, le lightstrip d'extérieur Flux est conçu pour être dissimulé, créant ainsi une lumière indirecte qui habille la terrasse, les murs du jardin et le plafond de la véranda. Il est également assez lumineux pour les activités et les occasions spéciales. Le lightstrip Neon fournit une lumière décorative directe et permet de mettre en valeur les fontaines, de délimiter des parterres de fleurs et d'ajouter des touches de couleur à chaque recoin. Pliez-le et façonnez-le pour créer votre propre chef-d'œuvre !   

Lightstrip d'extérieur Flux

Lightstrip d'extérieur Neon

White and Color Gradient

Oui
Oui

Distribution de lumière

Indirecte
Directe

Espace extérieur

Dissimulé sous les corniches extérieures, sous les marches de terrasse
Pour dessiner les contours d'une terrasse, de parterres de fleurs et d'allées

Type de LED

RGBWWIC
RGBWWIC

Lumen

3 000 lm
1 100 lm

Durée de vie

25 000 heures
25 000 heures

Les pièces coupées peuvent être reconnectées

Non
Non

Extensible

Non
Non

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

