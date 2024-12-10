Informations sur Hue Labs

Après 7 ans de tests de nouvelles fonctionnalités, l'expérience Hue Labs touche à sa fin ! De nombreuses formules ont été promues au rang de fonctionnalités d'application intégrées (avec encore plus de fonctionnalités !), alors commencez à les utiliser à la place.

Qu’arrive-t-il aux Hue Labs ?



Hue Labs était une plateforme de test qui nous a aidé à développer nos idées les plus originales. Beaucoup de ces idées sont devenues des formules, qui sont ensuite devenues certaines de nos fonctionnalités les plus appréciées.



En raison de son succès, nous avons transféré une grande partie de nos tests bêta sur l'application, une plateforme Hue Labs séparée est donc devenue inutile. Vous verrez "Bêta" sur les fonctionnalités que vous pouvez essayer !



Que dois-je faire?



Vous pourrez accéder à Hue Labs jusqu'en juin 2024. Après cela, les formules automatisées continueront à fonctionner telles quelles, mais vous ne pourrez plus les modifier. Les formules activées manuellement peuvent être remplacées par des scénarios correspondants dans la galerie des scénarios. Retrouvez toutes les formules et leurs caractéristiques correspondantes dans le tableau ci-dessous.

Questions et réponses

Qu’est-ce que Hue Labs ?

Hue Labs était une plate-forme de test où toute personne possédant un système Philips Hue pouvait essayer des prototypes de nouvelles fonctionnalités appelées formules. Nous avons recueilli tellement de commentaires des utilisateurs de Hue Labs que la plupart des formules sont désormais disponibles dans l'application Philips Hue, certaines avec des fonctionnalités encore plus riches qu'auparavant !

Qu’arrive-t-il aux Hue Labs ?

Hue Labs a toujours été conçu comme une expérience. C'était un endroit où nous développions de nouvelles fonctionnalités, nos utilisateurs nous faisant part de leurs commentaires sur nos idées les plus originales. Beaucoup de ces idées étaient si populaires que nous les avons désormais intégrées directement dans l'application.

Nous avons terminé de transférer une grande partie de nos tests bêta vers l'application proprement dite, grâce au succès de Hue Labs. Vous pouvez désormais tester les fonctionnalités directement dans l'application, vous n'avez donc plus besoin d'une communauté Hue Labs distincte !

Hue Labs est-il toujours accessible ?

Hue Labs fermera ses portes en juin 2024. D'ici là, vous pourrez modifier toutes les formules installées. Après juin 2024, les formules automatisées continueront à s'exécuter telles quelles, mais vous ne pourrez plus les modifier. Les formules activées manuellement ne seront pas accessibles, mais vous pourrez retrouver leurs scènes correspondantes dans la galerie de scènes.

Comment puis-je supprimer mes formules Hue Labs existantes ?

Accédez à l'onglet Automatisations et appuyez sur Hue Labs. Une fois sur la plateforme hue Labs, appuyez sur Mes formules pour afficher et supprimer vos formules installées.

Où puis-je voir quelles formules Hue Labs font partie de l'application Philips Hue ?

Consultez le tableau ci-dessous pour voir quelles formules Hue Labs ont les caractéristiques correspondantes dans l'application Philips Hue. Certaines formules ne fonctionneront pas exactement de la même manière que dans Hue Labs – elles peuvent même avoir plus de fonctionnalités.

Mes formules Hue Labs existantes continueront-elles à fonctionner après la fermeture de Hue Labs ?

Nous vous recommandons de passer à ces caractéristiques intégrées, car elles ont souvent plus d'options que les formules. Nous en ajouterons quelques autres, décrits dans le tableau ci-dessous. Si vous ne voyez pas une formule répertoriée, il se peut qu’elle n’ait pas de fonctionnalité correspondante.

Pourquoi certaines formules Hue Labs ne font-elles pas partie de l'application Philips Hue ?

Hue Labs était une plate-forme de test permettant aux utilisateurs d'essayer des prototypes de nouvelles caractéristiques. Certaines formules n'étaient pas adaptées à l'application. Vous pourrez peut-être trouver des fonctionnalités similaires dans des applications tierces qui fonctionnent avec Philips Hue.

D'autres formules Hue Labs feront-elles partie de l'application Philips Hue ?

C'est le plan ! De nombreuses formules Hue Labs ont déjà des caractéristiques correspondantes dans l'application. Nous en ajouterons quelques autres, décrits dans le tableau ci-dessous. Si vous ne voyez pas une formule répertoriée, il se peut qu’elle n’ait pas de fonctionnalité correspondante.

La fermeture de Hue Labs affectera-t-elle le reste de mon système Philips Hue ?

Votre système continuera à fonctionner normalement ! Même si des formules étaient installées, vos lumières, interrupteurs, capteurs, automatisations, zones de divertissement, intégrations tierces et toute autre partie de votre système resteront les mêmes.

Puis-je quand même tester les fonctionnalités ?

Oui, directement dans l'application Philips Hue ! Vous verrez "Bêta" à côté des fonctionnalités que nous testons actuellement.

Pourquoi ne vois-je pas de fonctionnalité correspondante pour le tableau de bord de température ?

Nous comprenons la frustration et nous avons fait de notre mieux pour garantir que toutes les fonctionnalités les plus populaires soient intégrées à l'application. Certaines fonctionnalités, comme le tableau de bord du capteur de température, n'étaient pas adaptées à l'application. Vous pouvez toujours afficher la température dans des applications tierces telles que Apple Home et Google Home.

Guide de référence des formules Hue Labs