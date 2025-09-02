Comment installer un Hue Bridge Pro

1. Ne branchez pas encore le Bridge.

Vous devrez scanner son code QR, alors gardez-le à portée de main.

2. Souhaitez-vous ajouter plusieurs appareils Hue ?

Gardez-les tous ensemble ! Vous scannerez tous leurs codes QR au cours de la même étape.

3. Disposez-vous de l'application Hue ?

Téléchargez-la via la boutique d'applications de votre téléphone.