Votre pont Hue Bridge est-il connecté et a-t-il été ajouté à l'application Hue ?

Votre pont Hue Bridge doit déjà être branché et connecté au Wi-Fi, et avoir été ajouté à votre application Hue. Si tel n'est pas le cas, installez d'abord le Hue Bridge.

Découvrez comment installer un pont Hue Bridge

Avez-vous installé votre interrupteur Hue Tap ?

Si vous avez des doutes concernant l'installation, reportez-vous au manuel fourni avec votre interrupteur Hue Tap.