Tous les produits Hue s'installent facilement via un code QR : vous pouvez donc scanner et installer tous vos appareils Hue simultanément.
Comment installer un Hue Smart Chime
Lisez d'abord ceci !
1. Souhaitez-vous ajouter plusieurs appareils Hue ?
Gardez-les tous ensemble ! Vous scannerez tous leurs codes QR au cours de la même étape.
2. Disposez-vous de l'application Hue ?
Téléchargez-la via la boutique d'applications de votre téléphone.
Connexion avec Bridge
Instructions pour l'installation du Hue Smart Chime
Votre Bridge doit être connecté et ajouté à l'application Hue.
Vous ne l'avez pas encore fait ? Apprenez à installer le Bridge.
1. Ouvrez l'application Hue.
2. Dans l'onglet Accueil, appuyez sur l'icône des trois points (…). Ensuite, appuyez sur Ajouter des appareils
Remarque : vous pouvez également ouvrir l’onglet Paramètres, puis appuyer sur Appareils. Appuyez sur l'icône plus (+) bleue dans le coin supérieur droit.
3. Choisissez une pièce à laquelle ajouter le Hue Smart Chime.
4. Scannez le code QR.
Si vous souhaitez ajouter d'autres appareils Hue, scannez-les maintenant. Une fois qu'ils ont été scannés avec succès, appuyez sur Suivant.
5. Suivez les instructions à l’écran.
L'application vous guidera dans les dernières étapes d'installation et de personnalisation de votre Hue Smart Chime.
Pour le connecter à la sonnette vidéo filaire Hue Secure, veuillez consulter la page sur la connexion de cette sonnette.
Connexion sans Bridge
Instructions pour l'installation du Hue Smart Chime
1. Ouvrez l'application Hue.
2. Suivez les instructions à l’écran pour configurer votre compte et les paramètres de votre application.
3. Lorsque vous êtes invité à ajouter un Bridge, sélectionnez Non.
4. Scannez le code QR.
5. Suivez les instructions à l’écran pour ajouter, configurer et personnaliser votre Hue Smart Chime.
Pour le connecter à la sonnette vidéo filaire Hue Secure, veuillez consulter la page sur la connexion de cette sonnette. Veillez également à ce que les deux appareils soient à une distance de 20 mètres / 65 pieds.
