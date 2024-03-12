Quel que soit le type de kit de démarrage Philips Hue dont vous disposez, l'installation est simple. Rassemblez vos ampoules, le pont Hue Bridge et tous les accessoires d'éclairage connecté inclus pour commencer votre parcours vers l'éclairage intelligent.
Guide d'installation
Comment installer un kit de démarrage
Avant de commencer l'installation
- Branchez votre pont Hue Bridge sur une prise.
- Connectez-le à votre routeur Wi-Fi à l'aide du câble Ethernet inclus.
3. Attendez que les deux premières lumières s'allument.
4. Placez vos ampoules dans des lampes ou des luminaires et assurez-vous que ces derniers sont raccordés à l'alimentation.
Installer un kit de démarrage
- Téléchargez l'application Hue à partir de l'App Store ou de Google Play Store.
- Ouvrez l'application Hue. Assurez-vous que votre téléphone est connecté au même réseau Wi-Fi que le pont Hue Bridge.
- Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre Hue Bridge à l'application.
- Une fois votre Hue Bridge correctement connecté, l'application Hue recherchera des lampes. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
- Si votre kit de démarrage comporte des accessoires, vous pouvez les installer aisément en même temps :
Découvrez comment installer un variateur Hue
Besoin d'aide ?
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour installer votre kit de démarrage, parcourez nos questions fréquentes (FAQ) ou contactez l'assistance Philips Hue.
Questions fréquentes sur le pont Hue Bridge >
Questions fréquentes sur l'application Hue >
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.