La grande majorité des produits Hue prennent en charge la technologie Hue MotionAware™. Toutefois, il se peut que certains anciens modèles d'appareils ne permettent pas une prise en charge de la technologie MotionAware™ car ils manquent de capacité de mémoire pour de nouvelles fonctionnalités ou que leur bon fonctionnement est compromis par de telles fonctions (par ex., certains accessoires alimentés par batterie risquent de se décharger plus rapidement). La liste ci-dessous répertorie les modèles d'appareils et leurs identifiants qui ne prennent pas en charge Hue MotionAware™. Vous pouvez vérifier l'identifiant de modèle de vos appareils dans l'application Hue, sous Paramètres > Mise à jour du logiciel.