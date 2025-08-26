Aide

Notes de publication

Restez informé des dernières améliorations apportées aux applications, aux lampes et aux accessoires Philips Hue.

 

Notes de publication du produit

Bridge Pro

Hue Bridge Pro

Lire les notes de publication
Bridge

Hue Bridge

Read release notes
Lampes et luminaires

Lampes et luminaires

Read release notes
Hue Sync Box

Hue sync box

Read release notes
Caméras Hue Secure

Caméras Hue Secure

Read release notes
Accessoires

Accessoires

Read release notes

Notes de publication de l'application Hue

Applications iOS

Applications iOS

Read release notes
Applications Android

Applications Android

Read release notes
Applications Hue Sync

Applications Hue Sync

Read release notes

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay