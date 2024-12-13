Faites-nous savoir que vous souhaitez retourner votre achat. Vous aurez besoin de votre numéro de commande, que vous trouverez dans votre e-mail de confirmation de commande.
État de la commande et retours
Vous souhaitez connaître le statut de votre commande ou retourner un article acheté dans la boutique Philips Hue ? Aucun problème ! Vous pouvez retourner votre achat dans les 30 jours suivant l'achat, sans frais.
Comment retourner un produit
Enregistrer votre retour
Imprimer l'étiquette
Nous vous enverrons par e-mail une étiquette d'expédition que vous pourrez imprimer et utiliser pour nous envoyer votre retour gratuitement.
Renvoyer votre produit
Placez le produit dans une boîte, collez l'étiquette sur celle-ci et déposez la boîte dans l'un des points relais.
Questions et réponses
J'ai acheté un produit et je souhaite le retourner. Cependant, le site Web indique que ma commande est toujours en cours de traitement. Quand puis-je lancer la procédure de retour ?
J'ai acheté un produit et je souhaite le retourner. Cependant, le site Web indique que ma commande est toujours en cours de traitement. Quand puis-je lancer la procédure de retour ?
J'ai acheté un lot ou plusieurs produits dans le cadre d'une promotion. Comment puis-je retourner ces produits ?
J'ai acheté un lot ou plusieurs produits dans le cadre d'une promotion. Comment puis-je retourner ces produits ?
Combien de temps ai-je pour retourner mon produit ?
Combien de temps ai-je pour retourner mon produit ?
Où trouver mon numéro de commande ?
Où trouver mon numéro de commande ?
Où ira l'argent de mon remboursement ?
Où ira l'argent de mon remboursement ?
Suis-je remboursé des frais d'expédition d'origine ?
Suis-je remboursé des frais d'expédition d'origine ?
Combien coûte le retour d'un produit ?
Combien coûte le retour d'un produit ?
Le produit doit-il être retourné inutilisé et dans son emballage d'origine ?
Le produit doit-il être retourné inutilisé et dans son emballage d'origine ?
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.