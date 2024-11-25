Philips Hue 계정

Philips Hue 계정

Philips Hue의 필수적인 부분인 계정은 귀하와 귀하가 승인한 사람만이 귀하의 시스템에 액세스할 수 있도록 보장합니다. 

사용자의 개인정보 보호를 최우선으로 생각하는 Philips

Philips Hue 계정은 Philips Hue 시스템의 소유자를 식별하는 안전한 방법입니다. 이를 통해 제품에 액세스할 수 있는 사용자와 애플리케이션을 관리할 수 있습니다. 곧 Philips Hue 계정을 만들어야 합니다. 당사가 귀하의 데이터를 어떻게 관리하는지 자세히 알고 싶으십니까? 개인정보 보호정책을 읽어보세요.

 

회원 관리 화면이 표시된 Hue 앱

사용자 액세스 관리

애플리케이션, 스마트 생태계, 사용자 등 Philips Hue 시스템에 액세스할 수 있는 사람이 누구인지 확인하고 제어하세요. 사용자가 제어할 수 있는 대상(조명만, 조명과 보안 장치, 또는 모든 것)에 따라 권한을 조정하세요.

자물쇠 그림

추가 보안 계층 ​​추가

계정은 Philips Hue 시스템의 소유자를 식별하는 보다 강력한 방법을 제공합니다. 계정에 로그인할 때 이중 인증을 설정할 수도 있습니다.

한쪽에 Hue 앱의 남자가 있고 다른 쪽에는 집이 있는 이미지

어디서나 조명 제어 가능

계정과 브리지를 사용하면 부재중 제어 기능에 액세스할 수 있습니다. 어디에서나 Philips Hue 앱에서 조명을 켜고 끄고, 보안 시스템을 확인하고, 설정을 조정하세요.

Hue 계정으로 여러 Hue 브리지 제어

여러 브리지 제어

브리지가 두 개 이상인가요? 올해 후반에는 하나의 계정에 여러 개의 Bridge를 추가하고 홈으로 정렬하여 시스템을 체계적으로 정리할 수 있습니다.

사용자 권한 비교

Philips Hue 계정의 사용자에게 할당할 수 있는 권한에는 네 가지 유형이 있습니다. 어떤 권한이 있든 상관없이 인터넷이 끊긴 경우에도 언제든지 조명을 제어할 수 있습니다.

조명

보안: 기본

보안: 고급

관리자

인터넷 없이 조명 제어

조명, 센서 및 앰프를 추가하거나 삭제하세요. 스위치 ¹

방 및 구역 만들기/편집/제거

자동화 만들기/편집/제거

동기화: 앱을 Spotify에 연결

동기화: 시작 또는 중지

보안: 시스템을 무장하거나 무장 해제

카메라의 라이브 피드 및 동영상 클립 보기

보안: 이벤트 타임라인 보기

보안: 알림 수신

보안: 카메라 설정 관리

보안: 플랜 구독

보안: 보안 장치 삭제

Bridge 추가 또는 제거

홈 만들기/이름 바꾸기/삭제

사용자 권한 관리

Philips Hue 계정으로 할 수 있는 다른 작업

Spotify와 동기화 탭이 표시된 Hue 앱

Philips Hue + Spotify

Philips Hue와 Spotify 계정을 연결하여 조명이 음악에 반응하는 것을 감상하세요. Hue 앱의 동기화 탭을 사용하여 시작하고 방을 개인 콘서트장처럼 바꿔 보세요.¹

Philips Hue + Spotify 알아보기
흰색 배경에 표시된 Google Nest mini, Apple HomePod mini 및 Amazon Echo dot.

스마트 홈 어시스턴트

Philips Hue 계정을 스마트 홈 어시스턴트에 연결하고 조명이 명령에 반응하도록 설정하세요. 원하는 동작을 말하면 그대로 수행합니다. 손으로 직접 조작할 필요가 없습니다.

음성 제어 살펴보기
스마트 홈 보안

스마트 홈 보안

스마트 홈 보안 제품 및 기능 컬렉션인 Philips Hue Secure에 액세스하세요.

스마트 홈 보안 알아보기

Q&A

Hue 계정은 어떻게 만드나요?

Hue 계정에 가입하면 내가 제공한 정보는 어떻게 되나요?

Hue 계정을 여러 기기에서 사용할 수 있나요?

Hue 계정에 필요한 정보는 무엇인가요?

Hue 계정에 로그인하려면 2단계 인증이 필요한가요?

Hue 계정에 가입하면 마케팅 커뮤니케이션을 수신하게 되나요?

1 기기가 Philips Hue Secure 설정의 일부인 경우 보안: 고급 또는 관리자 권한이 있는 사용자만 기기를 삭제할 수 있습니다.

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