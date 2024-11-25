Philips Hue 계정

Philips Hue의 필수적인 부분인 계정은 귀하와 귀하가 승인한 사람만이 귀하의 시스템에 액세스할 수 있도록 보장합니다.
사용자의 개인정보 보호를 최우선으로 생각하는 Philips
Philips Hue 계정은 Philips Hue 시스템의 소유자를 식별하는 안전한 방법입니다. 이를 통해 제품에 액세스할 수 있는 사용자와 애플리케이션을 관리할 수 있습니다. 곧 Philips Hue 계정을 만들어야 합니다. 당사가 귀하의 데이터를 어떻게 관리하는지 자세히 알고 싶으십니까? 개인정보 보호정책을 읽어보세요.
사용자 액세스 관리
애플리케이션, 스마트 생태계, 사용자 등 Philips Hue 시스템에 액세스할 수 있는 사람이 누구인지 확인하고 제어하세요. 사용자가 제어할 수 있는 대상(조명만, 조명과 보안 장치, 또는 모든 것)에 따라 권한을 조정하세요.
추가 보안 계층 추가
계정은 Philips Hue 시스템의 소유자를 식별하는 보다 강력한 방법을 제공합니다. 계정에 로그인할 때 이중 인증을 설정할 수도 있습니다.
어디서나 조명 제어 가능
계정과 브리지를 사용하면 부재중 제어 기능에 액세스할 수 있습니다. 어디에서나 Philips Hue 앱에서 조명을 켜고 끄고, 보안 시스템을 확인하고, 설정을 조정하세요.
여러 브리지 제어
브리지가 두 개 이상인가요? 올해 후반에는 하나의 계정에 여러 개의 Bridge를 추가하고 홈으로 정렬하여 시스템을 체계적으로 정리할 수 있습니다.
사용자 권한 비교
Philips Hue 계정의 사용자에게 할당할 수 있는 권한에는 네 가지 유형이 있습니다. 어떤 권한이 있든 상관없이 인터넷이 끊긴 경우에도 언제든지 조명을 제어할 수 있습니다.
Philips Hue 계정으로 할 수 있는 다른 작업
Philips Hue + Spotify
Philips Hue와 Spotify 계정을 연결하여 조명이 음악에 반응하는 것을 감상하세요. Hue 앱의 동기화 탭을 사용하여 시작하고 방을 개인 콘서트장처럼 바꿔 보세요.¹
스마트 홈 어시스턴트
Philips Hue 계정을 스마트 홈 어시스턴트에 연결하고 조명이 명령에 반응하도록 설정하세요. 원하는 동작을 말하면 그대로 수행합니다. 손으로 직접 조작할 필요가 없습니다.
스마트 홈 보안
스마트 홈 보안 제품 및 기능 컬렉션인 Philips Hue Secure에 액세스하세요.
Q&A
Hue 계정은 어떻게 만드나요?
Hue 계정은 어떻게 만드나요?
Hue 계정에 가입하면 내가 제공한 정보는 어떻게 되나요?
Hue 계정에 가입하면 내가 제공한 정보는 어떻게 되나요?
Hue 계정을 여러 기기에서 사용할 수 있나요?
Hue 계정을 여러 기기에서 사용할 수 있나요?
Hue 계정에 필요한 정보는 무엇인가요?
Hue 계정에 필요한 정보는 무엇인가요?
Hue 계정에 로그인하려면 2단계 인증이 필요한가요?
Hue 계정에 로그인하려면 2단계 인증이 필요한가요?
Hue 계정에 가입하면 마케팅 커뮤니케이션을 수신하게 되나요?
Hue 계정에 가입하면 마케팅 커뮤니케이션을 수신하게 되나요?
1 기기가 Philips Hue Secure 설정의 일부인 경우 보안: 고급 또는 관리자 권한이 있는 사용자만 기기를 삭제할 수 있습니다.