Philips Hue 계정

Philips Hue 계정은 Philips Hue 시스템의 소유자를 식별하는 안전한 방법입니다. 이를 통해 제품에 액세스할 수 있는 사용자와 애플리케이션을 관리할 수 있습니다. 곧 Philips Hue 계정을 만들어야 합니다. 당사가 귀하의 데이터를 어떻게 관리하는지 자세히 알고 싶으십니까? 개인정보 보호정책을 읽어보세요.