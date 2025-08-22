LED 기술

스마트 조명은 왜 LED인가요? 몇 가지 이유가 있습니다.

1. 다른 종류의 조명들처럼 뜨거워지지 않습니다. 뜨거워지면 조명을 스마트하게 만드는 칩이 손상됩니다.

2. LED에는 이미 내부 전자장치가 내장되어 있으므로 스마트 칩을 포함시키기 쉽습니다.

3. 수백만 가지의 조명 색을 만들 수 있습니다.

4. 부분적으로 LED 에너지 효율 때문에 현재 가정용 조명의 표준입니다.

그러니까, 이제 약어 하나를 알아봤습니다. RGB, IC, WW 등 몇 가지 다른 약어도 있는데, 이러한 약어는 LED의 색상을 나타냅니다.

알고 계셨나요? Philips Hue를 만드는 회사 Signify는 "동적인 건축설계 조명 시스템"(큰 경기장이나 조명쇼를 위한 수준 높은 전문 조명을 뜻합니다)을 전문으로 하는 Color Kinetics라는 회사도 운영하고 있습니다. 그들의 가장 큰 연구 분야 중 하나는 색상입니다. 즉, 우리는 최고의 색상 조명에 접근할 수 있다는 뜻입니다.