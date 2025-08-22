스마트 조명은 집을 밝히는 첨단 방식입니다.
스마트 조명이란?
스마트 조명은 어떻게 작동하나요?
스마트 조명에는 칩이 내장되어 있어 다른 기기와 무선으로 통신할 수 있습니다. 모든 조명은 앱, 스마트 홈 어시스턴트 또는 기타 스마트 액세서리에 연결하여 조명을 자동화하고, 색상을 변경하거나 원격으로 제어할 수 있습니다.
그러면 일반 조명과 어떻게 다를까요? 기존 조명은 켜거나 끄는 것만 할 수 있습니다. 조명을 어둡게 할 수는 있지만 유선 스위치를 사용해야 합니다.
스마트 조명 기술
조명을 스마트하게 만들 수 있는 기술은 다양합니다. 가장 널리 쓰이는 기술은 Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi입니다.
지그비 조명
지그비는 스마트 기기가 서로 "대화"할 수 있도록 하는 일종의 무선 통신 프로토콜입니다. 이 기능은 스마트 홈 기술에서 흔히 사용되는데, 매우 안전하고 전력 소모가 적으며(스마트 스위치가 배터리를 소모하지 않음!), Wi-Fi가 끊겨도 작동하기 때문입니다.
Wi-Fi 조명
Wi-Fi는 친숙하기 때문에 스마트 조명에 널리 사용되는 기술입니다. 조명은 집의 Wi-Fi 네트워크를 이용해 서로 통신합니다. 하지만 이 기술을 사용하는 데에는 단점도 있습니다. Wi-Fi가 과부하될 수 있고, 라우터가 꺼지면 조명이 작동하지 않으며, 범위가 Wi-Fi 신호에 따라 제한됩니다.
블루투스 조명
블루투스는 RF 신호를 사용하여 데이터를 전송하는 무선 통신 기술입니다. 간단하고, 다른 하드웨어가 필요 없으며, 거의 모든 사람이 접근할 수 있습니다. 하지만 블루투스는 기기당 제한된 양의 데이터만 저장하며, 짧은 거리에서만 사용할 수 있습니다.
*Zigbee와 Wi-Fi는 동일한 주파수 대역(2.4GHz)을 사용하지만, Zigbee는 조명을 제어하는 데 Wi-Fi 대역폭을 사용하지 않습니다.
**조명은 스마트 스위치와 자동화를 통해 제어할 수 있지만 앱과 집 밖에서의 제어는 제외됩니다.
스마트 허브란 무엇인가요?
Zigbee 스마트 조명을 조명들을 서로 연결하는 초고속 Zigbee 네트워크를 만들고 인터넷에 연결해주는 스마트 허브에 연결하면 조명이 정말 똑똑해집니다.
신호가 설정되면 조명은 메시 네트워크를 구축합니다. 이것이 바로 집안 어디에나 조명을 추가할 수 있고, 모두 "그냥 작동합니다"라는 이유입니다. 각 조명은 Zigbee 네트워크를 확장하고 강화하는 중계기이기 때문입니다.
Philips Hue 시스템에는 Bridge와 Bridge Pro라는 두 개의 허브가 있습니다.
LED 기술
스마트 조명은 왜 LED인가요? 몇 가지 이유가 있습니다.
1. 다른 종류의 조명들처럼 뜨거워지지 않습니다. 뜨거워지면 조명을 스마트하게 만드는 칩이 손상됩니다.
2. LED에는 이미 내부 전자장치가 내장되어 있으므로 스마트 칩을 포함시키기 쉽습니다.
3. 수백만 가지의 조명 색을 만들 수 있습니다.
4. 부분적으로 LED 에너지 효율 때문에 현재 가정용 조명의 표준입니다.
그러니까, 이제 약어 하나를 알아봤습니다. RGB, IC, WW 등 몇 가지 다른 약어도 있는데, 이러한 약어는 LED의 색상을 나타냅니다.
알고 계셨나요? Philips Hue를 만드는 회사 Signify는 "동적인 건축설계 조명 시스템"(큰 경기장이나 조명쇼를 위한 수준 높은 전문 조명을 뜻합니다)을 전문으로 하는 Color Kinetics라는 회사도 운영하고 있습니다. 그들의 가장 큰 연구 분야 중 하나는 색상입니다. 즉, 우리는 최고의 색상 조명에 접근할 수 있다는 뜻입니다.
RGB 조명
빨간색, 초록색, 파란색을 뜻합니다.
RGB 조명은 적색, 녹색 및 청색(빛의 3원색) LED를 혼합해 엄청나게 다양한(좀 더 정확하게 말하면 1,600만 가지가 넘는) 색을 만들어냅니다. RGB 조명에는 화이트 LED가 없지만 적색과 녹색, 청색을 혼합해 화이트 조명을 만들 수 있습니다. 이 조명은 한 번에 한 가지 단색만 생성할 수 있습니다.
RGBIC 조명
"Red(적색), Green(녹색), Blue(청색)"과 "independent controller(독립 제어기)"의 앞글자를 모은 것입니다.
"독립 제어" 또는 "독립 칩"이라는 용어도 볼 수 있지만, 이는 모두 같은 의미입니다. 즉, 여러 LED를 개별적으로 제어하여 여러 색상을 동시에 표시할 수 있다는 뜻입니다.
RGBA 조명
"Red(적색), Green(녹색), Blue(청색), Amber(황색)"의 앞글자를 모은 것입니다.
RGBA 조명에서는 적색, 녹색, 청색 외에 황색을 추가로 사용해 주황색과 황금색을 포함한 노란색을 더 다양하게 표시할 수 있도록 했습니다.
RGBW 조명
"Red(적색), Green(녹색), Blue(청색), Warm white(웜 화이트)"의 앞글자를 모은 것입니다.
RGBW 조명(조금 헷갈릴 수 있지만 RGBWW 조명이라고도 부르기도 합니다)에는 웜 화이트 칩이 있어서 수천 가지의 화이트 조명색을 추가적으로 표현할 수 있습니다. 따뜻한 백색부터 시원한 백색까지(웜투쿨) 다양한 화이트 조명을 만드는 방법입니다.
RGBWW 조명
"Red(적색), Green(녹색), Blue(청색), Cool white(쿨 화이트), Warm white(웜 화이트)"의 앞글자를 모은 것입니다.
두 가지 다른 화이트 LED가 있기 때문에 조명이 한층 더 풍부한 색을 만들 수 있습니다. 대부분의 Philips Hue 컬러 조명에는 이 기술이 적용되어 있습니다.
RGBWWIC 조명
"Red(적색), Green(녹색), Blue(청색), Cool white(쿨 화이트), Warm white(웜 화이트)," 그리고 "Independent controller(독립 제어기)"의 앞글자를 모은 것입니다.
이는 대부분의 Philips Hue 그라데이션 조명에 적용된 기술입니다. 원하는 모든 색상의 빛을 얻을 수 있으며, 여러 색상을 동시에 설정할 수도 있습니다. 그라데이션 조명을 사용하면 한 번에 하나의 LED가 아닌 여러 개의 LED를 제어할 수 있습니다. 이를 통해 자연스럽게 색상이 혼합된 조명을 만들 수 있습니다.
스마트 조명이 필요한 이유는 무엇일까요?
스마트 조명의 이점은 원격으로 조명을 제어하는 데 그치지 않습니다.
편의성
원하는 시간에 원하는 일을 하는 조명. 지나가면 불이 켜집니다. 취침 시간? 조명은 자동으로 어두워집니다. 손이 가득 찼나요? 스마트 홈 어시스턴트에게 할 일을 알려주세요. 스마트 조명은 그저 똑똑한 것이 아니라, 삶을 조금 더 편리하게 만들어줍니다.
음성 제어
스마트 조명에서 가장 많이 요구되는 기능 중 하나인 음성 제어를 사용하면 명령만으로 조명을 조절할 수 있습니다. "알렉사, 불을 켜줘." "시리, 거실을 아늑하게 만들어줘."
자동화
특정 시간과 특정 설정에 따라 조명이 켜지고 꺼지도록 예약하세요. 더불어, 기상 및 잠자리에 들기 등의 특수 자동화 기능으로 더욱 고급 기능을 사용할 수 있습니다.
쉽게 밝기 조절이 가능한 조명
기존 전구는 집의 전기에 연결하는 특수한 디머 스위치가 필요합니다. 스마트 조명에는 밝기 조절 기능이 내장되어 있어 앱, 스마트 스위치, 심지어 음성 명령으로도 조명을 즉시 어둡게 할 수 있습니다.
서라운드 조명
조명을 TV나 컴퓨터에 동기화하면 화면에 나오는 콘텐츠에 따라 조명이 춤추고, 깜빡거리고, 어두워지고, 밝아지고, 색상이 바뀌는 모습을 볼 수 있습니다.
멋진 조명 효과를 얻으세요
조명을 반짝반짝하게 만들고, 벽난로처럼 보이게 하거나, 별처럼 반짝반짝하게 만들어보세요. 심지어 조명이 여러 색들 사이를 차례로 순환하도록 할 수도 있습니다.
다른 기기와 연결하기
Matter와 같은 통신 프로토콜을 사용하면 스마트 홈 전체를 만드는 것이 간단합니다. 카메라, 스피커, 온도 조절 장치, 홈 어시스턴트 등 다른 연결된 장치와 함께 스마트 조명 시스템을 사용하세요.
*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요.