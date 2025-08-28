Google Home 앱을 엽니다.

왼쪽 상단 코너에 있는 플러스(+) 아이콘을 탭합니다.

Set up device(기기 설정)를 탭합니다.

Works with Google을 탭합니다.

다음 화면에 표시되는 목록에서 Philips Hue를 선택합니다. 스크롤해서 찾거나 화면 상단의 검색창에 “Philips Hue”라고 입력하면 됩니다.

자동으로 Philips Hue 계정 페이지로 이동합니다. '예'를 탭해 Google Home 앱에 Hue 조명 제어 권한을 허용합니다. 앱이 Philips Hue를 Google 어시스턴트에 연결합니다.