Hue 조명을 Google Assistant에 연결하면 음성 제어가 가능하며, 집 안의 모든 스마트 기기를 하나로 연결할 수 있습니다.
필요한 준비물
셋업에 필요한 Google Home과 Philips Hue 장비를 모두 준비합니다.
Philips Hue 조명
전구나 조명 기구 어떤 조명이든, Philips Hue 조명은 모두 Google Home과 호환됩니다.
Google Assistant 지원 기기
Google Assistant를 지원하는 다양한 Google 제품 중에서 선택하거나 현재 가지고 있는 모바일 기기를 사용하셔도 됩니다!
Google Home 앱
모바일 기기에 Google Home 앱을 다운로드합니다.
Hue Bridge(전체 기능 사용 가능)
Bluetooth를 사용해 Philips Hue를 Google Home에 연결할 수는 있지만 Hue Bridge를 사용하면 Matter 지원을 포함해 훨씬 더 많은 기능을 사용할 수 있습니다.
Hue Bridge로 설정하기:
- Google Home 앱을 엽니다.
- 왼쪽 상단 코너에 있는 플러스(+) 아이콘을 탭합니다.
- Set up device(기기 설정)를 탭합니다.
- Works with Google을 탭합니다.
- 다음 화면에 표시되는 목록에서 Philips Hue를 선택합니다. 스크롤해서 찾거나 화면 상단의 검색창에 “Philips Hue”라고 입력하면 됩니다.
- 자동으로 Philips Hue 계정 페이지로 이동합니다. '예'를 탭해 Google Home 앱에 Hue 조명 제어 권한을 허용합니다. 앱이 Philips Hue를 Google 어시스턴트에 연결합니다.
- 뒤로 화살표 아이콘을 탭해 Google Home 앱의 메인 화면으로 돌아갑니다. 화면의 목록에 Philips Hue 조명과 방이 모두 표시됩니다.
“OK Google...”이라고 말씀해 보세요.
Philips Hue가 Google Home에 연결되면 이제 음성을 사용해 조명을 제어할 수 있습니다!
"조명 켜줘."
“주방 조명 꺼줘.”
“옆 전등 켜줘.”
“침실을 파란색으로 바꿔줘.”
“거실을 봄꽃으로 설정해줘.”
“밝기를 60%로 낮춰줘.”
Q&A
Philips Hue 조명을 제어하는 데 어떤 Google Assistant 지원 기기를 사용할 수 있나요?
Philips Hue 조명이 Google Home 앱에 표시되지 않는 이유는 뭔가요?
Google의 심리스 셋업(Seamless Setup) 프로세스를 통해 Philips Hue 전구를 Google Assistant에 연결할 수 없는 경우 어떻게 해야 하나요?
Matter와 호환
Matter로 Google Assistant에 더 쉽게 연결해 보세요. Matter는 스마트 홈의 미래를 위해 구축된 프로토콜로, 매끄럽게 연결되고 보안 기능을 갖추고 있습니다.
지원 받기
언제든지 문의해 주세요! Philips Hue와 Google Home을 페어링하는 데 더 자세한 도움이 필요하신 경우 Q&A를 살펴보거나 당사로 문의해 주시기 바랍니다.
*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요.