수십 가지 음성 명령어로 구글 어시스턴트를 사용하여 Philips Hue 조명을 제어하세요.
어떤 Google Home 음성 명령어가 필요하십니까?
Google Home 색상 명령어
- 거실 조명을 파란색으로 해줘.
- 현관 조명을 금색으로 해줘.
- 조명을 라임 녹색으로 해줘.
- 거실 조명을 보라색으로 해줘.
- 침대 테이블 조명을 분홍색으로 해줘.
- 부엌 조명을 주황색으로 해줘.
그 외에 사용할 수 있는 색 이름이 정말 많은데 몇 가지만 예로 들면 crimpson(진홍색) salmon(새먼색), orange(주황색), yellow(노란색), green(녹색), turquoise(청록색), cyan(시안색), sky blue(하늘색), blue(파란색), purple(자주색), pink(분홍색), lavender(연보라색) 등이 있습니다.
원만한 수면과 기상 명령어
- Gentle Wake Up 기능을 켜줘.
- 오전 7시에 깨워줘. 이 명령어는 30분 전부터 조명이 점차 밝아지기 시작하도록 아침 알람을 설정합니다.
- 주중에 오전 7시에 깨워줘.
- Gentle Wake Up 기능을 꺼줘.
- 조명을 꺼줘.
- 조명을 켜줘.
- 브라이언 방의 조명을 켜줘.
- 신디 방의 조명을 꺼줘.
원만한 수면과 기상 기능은 빛이 수면 주기에 미치는 영향에서 착안한 것입니다. Google에 요청하면 나만의 일출과 일몰을 설정할 수 있습니다. 현재 모바일 기기에서는 부드럽게 깨우기와 알람 동기화 기능을 지원하지 않습니다.