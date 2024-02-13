Philips Hue용 Google Home 음성 명령어

Philips Hue용 Google Home 음성 명령어

수십 가지 음성 명령어로 구글 어시스턴트를 사용하여 Philips Hue 조명을 제어하세요.

Philips Hue에서 가장 많이 쓰는 Google Home 명령어 10가지

  • 조명 모두 켜줘.
  • 조명 모두 꺼줘.
  • 거실에 어떤 조명이 켜져 있니?
  • 부엌에 어떤 조명이 켜져 있니?
  • 복도 조명을 어둡게 해줘.
  • 조명을 꺼줘.
  • 조명을 켜줘.
  • 서재 조명을 휴식 모드로 활성화해줘.
  • 공부방 조명을 독서 모드로 활성화해줘.
Philips Hue는 OK Google과 협력하여 조명을 음성으로 제어합니다. "OK Google"이라고 말하고, 이 예를 나만의 개인 조명과 방 설정으로 바꾸세요.

기본 Google Home 명령어

  • Hue 조명을 켜줘.
  • 부엌에 어떤 조명이 켜져 있니?
  • 복도 조명을 어둡게 해줘.
  • 부엌 조명을 20% 밝게 해줘.
  • 거실을 더 밝게 해줘.
  • 책상 조명을 꺼줘.

Google Home 색상 명령어

  • 거실 조명을 파란색으로 해줘.
  • 현관 조명을 금색으로 해줘.
  • 조명을 라임 녹색으로 해줘.
  • 거실 조명을 보라색으로 해줘.
  • 침대 테이블 조명을 분홍색으로 해줘.
  • 부엌 조명을 주황색으로 해줘.

그 외에 사용할 수 있는 색 이름이 정말 많은데 몇 가지만 예로 들면 crimpson(진홍색) salmon(새먼색), orange(주황색), yellow(노란색), green(녹색), turquoise(청록색), cyan(시안색), sky blue(하늘색), blue(파란색), purple(자주색), pink(분홍색), lavender(연보라색) 등이 있습니다.

조명 레시피와 연출 장면 명령어

  • 주방 조명을 활력 모드로 활성화해줘.
  • 거실 조명을 새벽녘 바다 모드로 활성화해줘.
  • 공부방 조명을 사바나의 일몰 모드로 활성화해줘.
  • 서재 조명을 가을의 금빛 모드로 활성화해줘.
  • 안방 조명을 푸른 산호초 모드로 활성화해줘.

원만한 수면과 기상 명령어

  • Gentle Wake Up 기능을 켜줘.
  • 오전 7시에 깨워줘. 이 명령어는 30분 전부터 조명이 점차 밝아지기 시작하도록 아침 알람을 설정합니다.
  • 주중에 오전 7시에 깨워줘.
  • Gentle Wake Up 기능을 꺼줘.
  • 조명을 꺼줘.
  • 조명을 켜줘.
  • 브라이언 방의 조명을 켜줘.
  • 신디 방의 조명을 꺼줘.

원만한 수면과 기상 기능은 빛이 수면 주기에 미치는 영향에서 착안한 것입니다. Google에 요청하면 나만의 일출과 일몰을 설정할 수 있습니다. 현재 모바일 기기에서는 부드럽게 깨우기와 알람 동기화 기능을 지원하지 않습니다.

Hue sync box 명령어

  • 싱크박스 켜줘.
  • 조명 동기화 시작해줘.
  • 싱크박스를 HDMI 1로 설정해줘.
  • 싱크박스를 비디오로 설정해줘.
  • 싱크박스를 매우 높은 강도로 설정해줘.
  • 싱크박스 밝기 올려줘.

Philips Hue + Spotify 명령어

  • 음악 동기화 시작해줘.
  • 음악 동기화 중지해줘.
  • Paypal
  • Visa
  • Apple Pay
  • American Express