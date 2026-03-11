큰 할인 혜택으로 집안을 봄처럼 환하게 밝혀보세요.
- 14일 이내 무료 반품
- 2년 품질 보증
봄맞이 조명 특가 최대 25% 할인
할인 제품 두 개 이상을 조합해서 구입하면 15% 할인 혜택을 받으실 수 있습니다.
이 중 하나를 Bridge로 선택하고 총 주문 금액에서 25% 할인 혜택을 받으세요.
이 계절에 봄을 담은 조명으로 집안에 화사한 꽃을 피우세요!
White and color ambiance
Signe gradient 플로어 램프
현재 가격은 ￦495,000
White and color ambiance
Gradient lightstrip 2미터
현재 가격은 ￦295,000
Hue
브릿지
현재 가격은 ￦105,000
White and color ambiance
Hue Go 포터블 테이블 램프
현재 가격은 ￦252,000
White and color ambiance
LightStrip Plus 연장 V4 1미터
현재 가격은 ￦42,000
White and color ambiance
LightStrip Plus 베이스 V4 2미터
현재 가격은 ￦119,000
White and color ambiance
Flourish 테이블 조명
현재 가격은 ￦228,000
Hue
Bridge Pro
현재 가격은 ￦189,000
White and color ambiance
Play gradient lightstrip 55"
현재 가격은 ￦350,900
White and color ambiance
A60 - E26 스마트 전구 - 1100
현재 가격은 ￦89,000
White and color ambiance
Hue Festavia 글로브 옥외 string 조명 7m
현재 가격은 ￦290,000
화이트 앰비언스
Garnea Hue White Ambience Downlight 80mm (3인치)
현재 가격은 ￦48,000
25% 할인가에 Bridge 구입
봄맞이 최대 할인 혜택을 누리고 필립스 휴의 모든 기능을 활용해 보세요!
Bridge를 구입하고 특가 제품을 하나 이상 포함하면 25% 할인 혜택이 있습니다.
Hue
브릿지
￦105,000
Hue
Bridge Pro
￦189,000
다채로운 봄 조명 아이디어
집안에 봄기운을 불어넣는다는 것은 더 밝은 공간, 부드러운 색감, 그리고 상쾌한 에너지를 의미합니다.
꽃이 만발한 거실
그라디언트 스마트 조명의 따뜻한 색조와 파스텔 색상으로 거실에 생기를 불어넣으세요. 소중한 시간을 보내고 아름다운 추억을 만들 수 있는 활기찬 공간으로 바꿔보세요. 봄이 왔어요! 이제 시작이에요!
변화의 에너지
신선한 농산물, 신선한 아이디어. 요리와 창의력을 북돋아주는 스마트 작업 조명으로 주방을 환하게 밝혀보세요. 음악과 음성 비서, 조명을 연동하여 평상시 작업을 즐거운 시간으로 바꿔보세요(Philips Hue Bridge 필수).
창의적인 조명 장면
Hue 앱의 조명 장면으로 모든 공간에 봄의 마법을 불어넣어 보세요. '과일나무 꽃'의 부드러움, '메멘토'의 물망초 같은 푸른빛, '백합'의 분홍과 노랑, '호박꽃'의 온기를 두루 체험하세요. 이것저것 만져보고 직접 확인해 보세요!
봄맞이 조명 할인 행사에 대한 모든 것
봄 세일 기간은 언제인가요?
봄맞이 조명 할인에는 어떤 제품들이 포함되나요?
Philips Hue 특가 할인 및 프로모션 최신 정보를 어떻게 확인할 수 있나요?
이용 약관
- 본 프로모션은 2026년 4월 6일 23시 59분까지 유효합니다.
- 장바구니에 할인 제품을 2개 이상 담으시면 해당 프로모션 제품 총액에서 15% 할인해 드립니다. Hue Bridge 또는 Hue Bridge Pro가 할인 품목 중 하나라면, 해당 프로모션 제품 총액에서 25% 할인을 받으실 수 있습니다.
- https://www.philips-hue.com/ko-kr/products/promotions/spring-lighting-deals에서 결제 시 장바구니에 담긴 적격 프로모션 제품의 총액에 할인이 적용됩니다.
- 본 프로모션의 일환으로 최대 25개 제품에 할인을 적용할 수 있습니다.
- 본 프로모션은 재고 상황에 따라 변동될 수 있으며, 모든 구입 품목은 Philips Hue 판매 약관의 적용을 받습니다.
- 주문 제품의 일부를 반품하는 경우, 반품 자격이 있는 제품에 한해 해당 반품분에 대한 할인 금액이 환불 금액에서 차감됩니다.
- 이 프로모션은 www.philips-hue.com에서 다른 할인이나 쿠폰 코드와 함께 사용할 수 없습니다.
- Signify [국가]은(는) 언제든지 프로모션을 취소하거나 본 이용 약관을 재게시하여 수정할 권리를 보유합니다.
반품 절차 읽어보기