따뜻한 오렌지색과 화이트 톤의 스마트 조명으로 비추는 주방 조리대.

봄맞이 조명 세일: 최대 25% 할인

큰 할인 혜택으로 집안을 봄처럼 환하게 밝혀보세요.

  • 14일 이내 무료 반품
  • 2년 품질 보증

봄맞이 조명 특가 최대 25% 할인

할인 제품 두 개 이상을 조합해서 구입하면 15% 할인 혜택을 받으실 수 있습니다.
이 중 하나를 Bridge로 선택하고 총 주문 금액에서 25% 할인 혜택을 받으세요.

이 계절에 봄을 담은 조명으로 집안에 화사한 꽃을 피우세요!

Signe gradient 플로어 램프 전면 클로즈업

White and color ambiance

Signe gradient 플로어 램프

블랙
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
Gradient lightstrip 2미터 전면 클로즈업

White and color ambiance

Gradient lightstrip 2미터

LED 내장
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색

Bridge 추가

Hue의 더 많은 기능을 활용하고 25% 할인 혜택을 받으세요!

Hue Bridge 구입
브릿지 전면 클로즈업

Hue

브릿지

50개의 조명, 12개의 액세서리 지원
Hue Sync 활성화
조명 및 보안 통합을 강화합니다.
고급 암호화
Hue Go 포터블 테이블 램프 전면 클로즈업

White and color ambiance

Hue Go 포터블 테이블 램프

실내 및 실외에서 작동
Bluetooth로 컨트롤
앱 또는 음성으로 컨트롤
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
LightStrip Plus 연장 V4 1미터 전면 클로즈업

White and color ambiance

LightStrip Plus 연장 V4 1미터

LED 내장
블루투스를 통한 즉석 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색
LightStrip Plus 베이스 V4 2미터 전면 클로즈업

White and color ambiance

LightStrip Plus 베이스 V4 2미터

전력 공급 장치 포함
블루투스를 통한 즉석 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색
Flourish 테이블 조명 전면 클로즈업

White and color ambiance

Flourish 테이블 조명

E26 LED 전구 포함
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
Bridge Pro 전면 클로즈업

Hue

Bridge Pro

150개 이상의 조명, 50개 이상의 액세서리 지원
Hue Sync, MotionAware™ 활성화
집안 전체 제어 가능
Zigbee Trust Center를 통한 고급 암호화
Play gradient lightstrip 55" 전면 클로즈업

White and color ambiance

Play gradient lightstrip 55"

55” ~ 60" TV 전용
전력 공급 장치 및 마운트 포함
백색 및 유색 조명과 조화
Hue Bridge 및 Hue sync box 요구됨
A60 - E26 스마트 전구 - 1100 전면 클로즈업

White and color ambiance

A60 - E26 스마트 전구 - 1100

최대 1100루멘
풀 스펙트럼 데이라잇
0.2%의 매우 낮은 조광
Chromasync™ 정밀 컬러
Hue Festavia 글로브 옥외 string 조명 7m 전면 클로즈업

White and color ambiance

Hue Festavia 글로브 옥외 string 조명 7m

7m 길이의 String 조명
라이트가이드 전구 10개
화이트 앤 컬러 그래디언트
밝은 50루멘 전구
Garnea Hue White Ambience Downlight 80mm (3인치) 전면 클로즈업

화이트 앰비언스

Garnea Hue White Ambience Downlight 80mm (3인치)

내장형 LED
고품질 재질
Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤*
음성으로 컨트롤*
25% 할인가에 Bridge 구입

봄맞이 최대 할인 혜택을 누리고 필립스 휴의 모든 기능을 활용해 보세요!

Bridge를 구입하고 특가 제품을 하나 이상 포함하면 25% 할인 혜택이 있습니다.

브릿지

Hue

브릿지

50개의 조명, 12개의 액세서리 지원
Hue Sync 활성화
조명 및 보안 통합을 강화합니다.
고급 암호화

￦105,000

Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

150개 이상의 조명, 50개 이상의 액세서리 지원
Hue Sync, MotionAware™ 활성화
집안 전체 제어 가능
Zigbee Trust Center를 통한 고급 암호화

￦189,000

다채로운 봄 조명 아이디어

집안에 봄기운을 불어넣는다는 것은 더 밝은 공간, 부드러운 색감, 그리고 상쾌한 에너지를 의미합니다.

온화한 봄빛의 분홍, 보라, 하얀 빛으로 물든 거실.

꽃이 만발한 거실

그라디언트 스마트 조명의 따뜻한 색조와 파스텔 색상으로 거실에 생기를 불어넣으세요. 소중한 시간을 보내고 아름다운 추억을 만들 수 있는 활기찬 공간으로 바꿔보세요. 봄이 왔어요! 이제 시작이에요!

거실 조명 구입
스마트 조명의 따뜻한 백색 톤으로 밝힌 주방과 거실 공간.

변화의 에너지

신선한 농산물, 신선한 아이디어. 요리와 창의력을 북돋아주는 스마트 작업 조명으로 주방을 환하게 밝혀보세요. 음악과 음성 비서, 조명을 연동하여 평상시 작업을 즐거운 시간으로 바꿔보세요(Philips Hue Bridge 필수).

주방 조명 구입
침대 옆 탁자 등에서 부드러운 백색 빛이 비추며, 한 여성이 침대 위에서 휴식을 취하고 있는 모습.

창의적인 조명 장면

Hue 앱의 조명 장면으로 모든 공간에 봄의 마법을 불어넣어 보세요. '과일나무 꽃'의 부드러움, '메멘토'의 물망초 같은 푸른빛, '백합'의 분홍과 노랑, '호박꽃'의 온기를 두루 체험하세요. 이것저것 만져보고 직접 확인해 보세요!

Hue 앱 살펴보기

봄맞이 조명 할인 행사에 대한 모든 것

봄 세일 기간은 언제인가요?

봄맞이 조명 할인에는 어떤 제품들이 포함되나요?

Philips Hue 특가 할인 및 프로모션 최신 정보를 어떻게 확인할 수 있나요?

이용 약관

  • 본 프로모션은 2026년 4월 6일 23시 59분까지 유효합니다.
  • 장바구니에 할인 제품을 2개 이상 담으시면 해당 프로모션 제품 총액에서 15% 할인해 드립니다. Hue Bridge 또는 Hue Bridge Pro가 할인 품목 중 하나라면, 해당 프로모션 제품 총액에서 25% 할인을 받으실 수 있습니다.
  • https://www.philips-hue.com/ko-kr/products/promotions/spring-lighting-deals에서 결제 시 장바구니에 담긴 적격 프로모션 제품의 총액에 할인이 적용됩니다.
  • 본 프로모션의 일환으로 최대 25개 제품에 할인을 적용할 수 있습니다.
  • 본 프로모션은 재고 상황에 따라 변동될 수 있으며, 모든 구입 품목은 Philips Hue 판매 약관의 적용을 받습니다.
  • 주문 제품의 일부를 반품하는 경우, 반품 자격이 있는 제품에 한해 해당 반품분에 대한 할인 금액이 환불 금액에서 차감됩니다.
  • 이 프로모션은 www.philips-hue.com에서 다른 할인이나 쿠폰 코드와 함께 사용할 수 없습니다.
  • Signify [국가]은(는) 언제든지 프로모션을 취소하거나 본 이용 약관을 재게시하여 수정할 권리를 보유합니다.

반품 절차 읽어보기

