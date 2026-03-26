거실은 말 그대로 삶이 펼쳐지는 곳입니다. 가족들이 모여 웃고, 연인들이 긴 하루를 마치고 함께 휴식을 취하고, 친구들이 이야기를 나누고, 조용히 사색에 잠기는 곳, 바로 생활하고 소통하며 추억을 만드는 공간입니다. Philips Hue smart 조명을 사용하면 거실을 모든 분위기와 활동에 맞춰 변신시킬 수 있습니다. 2026년에는 smart 조명이 단순히 빛을 밝히는 것 이상의 역할을 합니다. 편리함, 에너지 효율성, 그리고 손쉽게 완벽한 분위기를 연출할 수 있는 기능을 제공합니다.

최신 LED 시스템은 밝기, 색온도, 심지어 동적 색상 장면까지 조절할 수 있습니다. 밝고 시원한 색조는 아침에 활력을 불어넣어 주고, 따뜻한 흰색이나 은은한 색상은 긴 하루를 보낸 후 편안하게 휴식을 취하는 데 도움을 줍니다. Hue 앱이나 Alexa, Google Assistant 같은 음성 비서를 사용하면 조명을 제어하는 ​​것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.

smart 조명은 에너지도 절약해줍니다. LED 조명에 예약, 루틴, 동작 센서를 결합하면 전력 사용량을 줄여 가정과 지구 모두에 도움이 됩니다.