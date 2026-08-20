스마트 LED 조명

Philips Hue Play HDMI sync box 8K
8K 60Hz 및 4K 120Hz에서 TV 콘텐츠와 조명을 동기화
HDMI 2.1 인증
화면의 내용과 1:1 색상 동기화 생성
Philips Hue 조명을 최대 10개까지 연결
현재 가격은 ￦590,000
Signe gradient 플로어 램프
블랙
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
현재 가격은 ￦533,900
Play gradient light tube 대형
60” 이상 TV용
전력 공급 장치 포함
백색 및 컬러 조명의 조화
Hue Bridge 및 Hue sync box 필요
현재 가격은 ￦372,900
스타터킷 만들기
Go 휴대용 액센트 조명
내장형 LED 및 배터리
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색
현재 가격은 ￦181,000
러스터 - E14 스마트 전구
웜~쿨 화이트 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
현재 가격은 ￦49,500
스타터킷 만들기
Hue Go 포터블 테이블 램프
실내 및 실외에서 작동
Bluetooth로 컨트롤
앱 또는 음성으로 컨트롤
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
현재 가격은 ￦298,500
스타터킷 만들기
브릿지
50개의 조명, 12개의 액세서리 지원
Hue Sync 활성화
조명 및 보안 통합을 강화합니다.
고급 암호화
현재 가격은 ￦109,000
스타터킷 만들기
Akari 다운라이트
IP 44
내장형 LED
앱을 통한 Bluetooth 제어
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색
현재 가격은 ￦95,000
스타터킷 만들기
Infuse 대형 천장 조명
내장형 LED
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
현재 가격은 ￦426,900
Signe gradient 테이블 램프
블랙
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
현재 가격은 ￦373,500
스타터킷 만들기
Hue Festavia 글로브 옥외 string 조명 7m
7m 길이의 String 조명
라이트가이드 전구 10개
화이트 앤 컬러 그래디언트
밝은 50루멘 전구
현재 가격은 ￦290,000
스타터킷 만들기
러스터 - E14 스마트 전구
백색 및 유색 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
현재 가격은 ￦86,900
스타터킷 만들기
Gradient lightstrip 연장 1미터
LED 내장
그라디언트 라이트스트립 베이스킷이 요구됩니다
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색
현재 가격은 ￦110,000
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