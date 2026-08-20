적용된 필터
전체 제품 스타터 키트 (1) 전구 (14) 라이트스트립 (4) 액세서리 (7)

가격

스마트 LED 조명

집을 조명하는 방식을 변화시키세요. LED 스마트 전구, 램프, 라이트 픽스처, 옥외 조명, 센서, 스위치, 액세서리가 하나로 완벽하게 연결되는 생태계를 경험해 보세요. Hue 앱을 통해 색상과 밝기를 자유롭게 설정하고, 루틴을 자동화하며, 실감나는 엔터테인먼트 경험을 만들고, 언제 어디서나 조명을 제어할 수 있습니다.

17개 제품
Philips Hue Play HDMI sync box 8K 전면 클로즈업

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

8K 60Hz 및 4K 120Hz에서 TV 콘텐츠와 조명을 동기화
HDMI 2.1 인증
화면의 내용과 1:1 색상 동기화 생성
Philips Hue 조명을 최대 10개까지 연결
Signe gradient 플로어 램프 전면 클로즈업

Signe gradient 플로어 램프

블랙
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
Play gradient light tube 대형 전면 클로즈업

Play gradient light tube 대형

60” 이상 TV용
전력 공급 장치 포함
백색 및 컬러 조명의 조화
Hue Bridge 및 Hue sync box 필요
스타터킷 만들기
Go 휴대용 액센트 조명 전면 클로즈업

Go 휴대용 액센트 조명

내장형 LED 및 배터리
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색
러스터 - E14 스마트 전구 전면 클로즈업

러스터 - E14 스마트 전구

웜~쿨 화이트 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
스타터킷 만들기
Hue Go 포터블 테이블 램프 전면 클로즈업

Hue Go 포터블 테이블 램프

실내 및 실외에서 작동
Bluetooth로 컨트롤
앱 또는 음성으로 컨트롤
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
스타터킷 만들기
브릿지 전면 클로즈업

브릿지

50개의 조명, 12개의 액세서리 지원
Hue Sync 활성화
조명 및 보안 통합을 강화합니다.
고급 암호화
스타터킷 만들기
Akari 다운라이트 전면 클로즈업

Akari 다운라이트

IP 44
내장형 LED
앱을 통한 Bluetooth 제어
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색
스타터킷 만들기
Infuse 대형 천장 조명 전면 클로즈업

Infuse 대형 천장 조명

내장형 LED
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
Signe gradient 테이블 램프 전면 클로즈업

Signe gradient 테이블 램프

블랙
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
동작 센서 전면 클로즈업

동작 센서

무선 설비
조명을 자동화합니다
하루 중 시간에 따라 광을 조절
어디에나 탑재
Festavia String 라이트 전면 클로즈업

Festavia String 라이트

색상 그라데이션 만들기
250개의 스마트 컬러 LED
20m 코드
옥내 및 옥외 사용
스타터킷 만들기
Hue Festavia 글로브 옥외 string 조명 7m 전면 클로즈업

Hue Festavia 글로브 옥외 string 조명 7m

7m 길이의 String 조명
라이트가이드 전구 10개
화이트 앤 컬러 그래디언트
밝은 50루멘 전구
Play 라이트 바 더블 팩 전면 클로즈업

Play 라이트 바 더블 팩

LED 내장
블랙
Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤*
음성으로 컨트롤*
스타터킷 만들기
러스터 - E14 스마트 전구 전면 클로즈업

러스터 - E14 스마트 전구

백색 및 유색 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
Play 라이트 바 연장 팩 전면 클로즈업

Play 라이트 바 연장 팩

LED 내장
블랙
Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤*
음성으로 컨트롤*
스타터킷 만들기
Gradient lightstrip 연장 1미터 전면 클로즈업

Gradient lightstrip 연장 1미터

LED 내장
그라디언트 라이트스트립 베이스킷이 요구됩니다
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색
1-17 / 17

스마트 LED 조명 가이드

Philips Hue는 스마트 조명을 어떻게 재정의하나요?

Philips Hue가 다른 스마트 조명 브랜드와 비교했을 때 가치가 있을까요?

스마트 조명이 더 많은 전기를 사용할까요?

스마트 LED 등을 사용하려면 허브가 필요한가요?

스마트 LED 등이 인터넷 연결 없이도 작동할 수 있나요?

스마트 조명을 어떻게 제어할 수 있나요?

에너지 효율을 위해 가장 좋은 스마트 전구는 무엇인가요?

앱을 통해 조명을 원격으로 제어할 수 있나요?

스마트 조명에 대해 더 알아보세요

스마트 LED 등의 에너지 효율

Smart 조명이란?

Smart 조명이란 무엇이고, 어떻게 작동하고, 똑똑한 조명이 집과 wellness, 앰비언스에 어떤 이점을 가져다주는지 알아보세요.

  • Paypal
  • Visa
  • Apple Pay
  • American Express