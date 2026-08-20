스마트 LED 조명

집을 조명하는 방식을 변화시키세요. LED 스마트 전구, 램프, 라이트 픽스처, 옥외 조명, 센서, 스위치, 액세서리가 하나로 완벽하게 연결되는 생태계를 경험해 보세요. Hue 앱을 통해 색상과 밝기를 자유롭게 설정하고, 루틴을 자동화하며, 실감나는 엔터테인먼트 경험을 만들고, 언제 어디서나 조명을 제어할 수 있습니다.