Hue In-Wall 솔루션 종합 가이드
Philips Hue에는 조명 설정을 탄력적으로 스마트하게 제어할 수 있도록 설계된 네 가지 In-Wall 제품이 있습니다. 겉보기에는 비슷해 보일지라도, 각각의 제품은 사용하는 조명의 종류와 집에 설치된 배선에 따라 작동 방식이 다릅니다.
이 가이드에서는 네 가지 제품 모두를 설명하고, 제품을 비교하며, 필요한 설치, 호환성 및 문제 해결 정보를 제공합니다.
1. Smart 조명 모듈(두 가지 버전)
이 모듈은 Philips Hue 및 그 외 Zigbee smart 조명과 함께 작동하며, 전구로 연결되는 전원을 끊지 않고도 기존 벽 스위치로 제어할 수 있습니다.
1A. 유선 벽 스위치 모듈(유선 버전)
Hue 조명을 계속 제어 범위 내에 둡니다. 기존 벽 스위치를 smart하게 만들어 Hue 조명 장면, 방/구역, 자동화를 제어하면서 동시에 smart 전구에 계속 전원이 공급되도록 합니다.
주요 특징
- Hue 및 기타 호환 가능한 Zigbee smart 조명과 함께 작동합니다.
- Hue Bridge가 필요합니다.
- 로커 스위치, 토글 스위치, 푸시 버튼 스위치와 호환됩니다.
- 한 번 설치하면 배터리를 교체할 필요가 없습니다.
- 중성선이 필요합니다
호환성 참고 사항
다음 제품과 호환되지 않습니다:
- 기존 회전식 조광기
- 결합형 콘센트/조명 스위치 플레이트
- Non-smart 조명
설치 주요 특징
- 월 박스로 전선 연결 필요:
O 부하선 1~2개 (단일 버튼 스위치인지 이중 버튼 스위치인지에 따라 다름)
중성선
o 2x 라인선
- 주 전원을 연결 상태로 유지할 수 있도록 박스 내에 푸시인 4단자 커넥터가 포함되어 있습니다.
제공된 연결 커넥터에 적합한 전선 굵기와 피복 제거 길이:
· 도체 단면: 고체: 0.75~4mm²
· 피복 벗긴 도체 길이: 11mm
- Hue 앱에서 온보딩 과정을 따르세요.
1B. 배터리 구동식 벽 스위치 모듈(배터리 버전)
유선 버전과 동일한 smart 조명 제어 기능을 제공하며 중성선이 필요하지 않습니다 .
주요 특징
- 배터리 구동식(배선 불필요), 배터리 종류: CR2450
- Hue 및 기타 Zigbee smart 조명과 호환됩니다.
- Hue Bridge가 필요합니다.
- 배터리 수명: 최소 5년 (Hue 앱에서 배터리 부족 알림 표시)
호환성 참고 사항
- 로커 스위치, 토글 스위치, 푸시 버튼 스위치와 호환됩니다.
- 조광 기능이 내장된 스위치 또는 콘센트/스위치 일체형 플레이트와는 호환되지 않습니다.
- 다른 스위치도 모듈에 연결된 경우 2방향/3방향 스위치 구성과 호환됩니다.
설치 주요 특징
- 중성선은 필요하지 않습니다 (기존 벽면 배선과 호환됩니다).
- 스위치를 제거하는 것을 포함한 모든 전기 작업 전에 항상 회로 차단기를 끄십시오.
- 제공된 푸시인 커넥터를 사용하여 smart 전구에 전원을 계속 공급하세요.
- 동봉된 전선을 연장하지 마십시오.
- 설치 중 전선이 서로 닿으면 모듈이 깜빡일 수 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다.
- Hue 앱에 추가하기 전에 물리적 설치를 완료하세요.
2. 유선 스위치(켜짐/꺼짐 또는 밝기 조절용 두 가지 버전) - smart 조명이 아닌 일반 조명용
기존 전구용으로 설계된 제품으로, 기존 전구를 Hue 생태계 내에서 제어 가능한 smart 조명으로 바꿔줍니다.
Smart 조명이 아닌 조명에 smart 켜짐/꺼짐 또는 밝기 조절 기능을 추가합니다.
주요 특징
- 켜짐/꺼짐 버전 → 밝기 조절이 불가능한 조명용
- 밝기 조절 가능 버전 → 밝기 조절 조명용
- Bluetooth 지원 (제한적입니다. 여기 를 확인하세요)
- Matter 호환(조명으로)
- 1채널 또는 2채널 버전 중 선택 가능(켜기/끄기만 가능):
1채널은 1개 조명 그룹(단일 스위치)를 제어하고, 2채널은 스위치 자체나 Hue 앱을 통해 독립적으로 2개 조명 그룹(이중 스위치)를 제어합니다. 예를 들어, 이중 스위치의 경우, 한쪽 스위치는 거실 조명을 제어하고 다른 쪽 스위치는 식당 조명을 제어합니다. 유선 dimmer switch는 현재 1채널용으로 구입 가능합니다.
호환성 참고 사항
다음과 같은 용도로는 적합하지 않습니다:
- 유선 스위치에 서로 다른 부하 유형을 혼합하여 사용하는 경우
- 회전식 dimmer switch 메커니즘
필수 배선
- 켜짐/꺼짐 스위치 → 중성선이 필요합니다
- Dimmer switch → 중성선 유무에 관계없이 작동(중성선 사용 권장 / 중성선이 없으면 조명이 덜 밝아지고 일부 LED 전구가 제대로 작동하지 않을 수 있으므로 바이패스 콘덴서가 필요할 수 있습니다.)
밝기 조절 동작
- 로커 → 기존 방식으로 조명의 밝기를 낮출 수 없습니다. 하지만 Hue 앱을 통해서는 밝기 조절이 가능하며 밝기 수준이 다르게 장면을 구성할 수 있기 때문에 스위치를 눌러 밝기를 조절하는 방법으로 빛 장면을 실행할 수 있습니다.
- 버튼 누르기 → 길게 누름 밝기 조절 기능 지원
- 밝기 조절이 가능한 전구에서만 작동합니다.
설치 주요 특징
- 푸시인 커넥터가 필요 없습니다.
- 켜기/끄기 스위치(1채널)/Dimmer switch(1채널)
o 1x 부하선
o 1x 중성선
o 1x 라인선
- 켜기/끄기 스위치(2채널)
o 2x 부하선
o 1x 중성선
o 1x 라인선
단자대에 적합한 전선 굵기와 피복 제거 길이:
· 도체 단면: 고체: 0.75~2.5mm²
· 피복 벗긴 도체 길이: 9~10mm
3. 비교 개요
|
배터리 벽 스위치 모듈(Smart 조명용)
|
유선 벽 스위치 모듈(Smart 조명용)
|
유선 벽 스위치 모듈(비 smart 조명용)
|
|
|
|
|
지원되는 조명
|
Hue 및 기타 Zigbee smart 조명
|
Hue 및 기타 Zigbee smart 조명
|
전통 조명*
|
Hue Bridge 필요
|
예
|
예
|
아니요. (Bridge 없이는 기능이 제한됩니다.) 여기에 체크표시)
|
배선
|
중성선이 필요 없습니다.
|
유선 연결, 중성선 필요
|
유선 온/오프: 중성선 필요
유선 조광기: 중성선 유무에 관계없이 작동합니다(중성선 사용 권장).
|
전원
|
배터리(5년 이상)
|
주 전원
|
주 전원
|
스위치 호환성
|
로커, 토글, 푸시 버튼
|
장면 전환
|
3초 이내 간격으로 최대 3개의 할당된 빛 장면을 순환합니다
|
조광
|
버튼 길게 누르기, 장면
|
버튼 길게 누르기, 장면
|
버전과 전구 종류에 따라 다릅니다.
|
Matter 지원
|
아니오, Bridge를 통해서만 가능
|
아니오, Bridge를 통해서만 가능
|
예(조명으로)
|
Bluetooth
|
아니요
|
아니요
|
예 (제한적)
|
채널
|
해당 없음
|
해당 없음
|
1채널 또는 2채널(켜기/끄기), 1채널(조광기)
|
치수
|
43 × 38 × 10 mm
|
41 × 37 × 15 mm
|
41 × 37 × 17 mm
|
방법 동영상
|
설치 가이드
|
설치자를 위한 애플리케이션 노트
부하 요구 사항:
* 이 켜짐/꺼짐 스위치 모듈 은 다음과 호환됩니다:
· LED 광원(최대 400W)
• 백열등(최대 6A)
• 형광등(최대 6A)
• 초저전압 백열등(최대 6A)용 전자식 강압 변환기
또한 모터나 난방 장치와 함께 사용할 수 없습니다.
Dimmer switch 모듈은 다음과 호환됩니다.
· HV LED 광원(뒷전: 5~200W, 뒷전: 5~20W)
· 백열 전등/HV 할로겐 전등(뒷전: 20~200W, 뒷전: 20~150W)
· 초저압 백열/할로겐 전등용 전자 강압 변환기(뒷전: 5~200W, 앞전: 5~20W)
그리고 저전압 백열/할로겐 전등/모터 또는 가열 설치부가 있는 백열 전등/철심 변압기와 함께 사용할 수 없습니다.
4. 구매/설치 전:
- 유선 벽 스위치 모듈이 기존에 사용 중인 전등 스위치 유형과 호환되는지 확인하려면 전등 스위치의 설치 방식을 살펴보세요.
- 설치하는 데 중성선이 필요한 버전의 경우 사전에 정션 박스를 확인해 보는 것을 권장합니다. 월 박스 안에 중성선이 없는 경우, 국가에 따라 천장에 다른 정션 박스가 있고 그 안에 중성선이 있을 수 있습니다.
- 중성선이 없나요? 다음 중 하나를 선택하세요.
o 비 smart 전구의 경우: 중성선 유무에 관계 없이 작동하는 유선 조광기를 사용하거나 또는 전구를 Hue smart 조명으로 교체합니다.
o Smart 전구의 경우, 유선 스위치나 조광기 대신 배터리로 작동하는 스위치나 조광기를 사용하세요.
- 전기 배선함 내에 스위치 모듈이 들어갈 만큼 공간이 충분한지 확인하세요.
5. 설치 팁: (모든 유형 해당)
- 회로 차단기를 끄세요
- 설치 중에는 누구도 전원을 복구하지 못하도록 하세요.
- 활선은 덮어 둡니다
- 기존 배선의 사진을 찍으세요
- 설명서에 나와 있는 대로 배선 위치를 맞추십시오.
- 모듈의 잘못된 단자에 전선이 연결된 경우, 해당 단자에서 전선을 분리할 수 있는 방법이 있습니다. 드라이버를 홈에 넣고 살짝 밀어 전선을 분리하세요.
- 전기 기기는 전기 관련 기술을 갖춘 사람만이 설치하고 연결해야 합니다. 지역 규정에 따라 전문가 없이 전기 배선을 다루는 것이 금지될 수 있습니다. 자세한 사항은 해당 지역 당국이나 전기 기술자에게 문의하세요.
- Hue 앱을 실행하여 QR 코드를 스캔하세요. QR 코드는 제품과 설명서에서 찾을 수 있습니다. 그런 다음 가이드에 따라 온보딩을 합니다. 단계별 설치 방법을 보여주는 동영상도 해당 페이지에서 시청할 수 있습니다. 유선 설치가 완료되면 Hue 앱으로 돌아가서 설정을 계속 진행할 수 있습니다.
6. 어떤 제품을 선택해야 할까요?
다음과 같은 경우 유선 벽 스위치 모듈을 선택하세요.
- Hue 및 기타 Zigbee smart 조명을 사용합니다.
- 앞으로 배터리를 교체할 필요 없이 고정된 영구적 설치를 원하는 경우
다음과 같은 경우 배터리 구동식 벽 스위치 모듈을 선택하세요.
- Hue 및 기타 Zigbee smart 조명을 사용합니다.
- 중성선이 없는 경우
- 더 간단한 설치를 원하는 경우
다음과 같은 경우 유선 스위치(켜짐/꺼짐 또는 조광기)를 선택하세요.
- 비 smart 조명을 사용하고 있고 기존 조명 및 스위치를 smart 조명/스위치로 바꾸고자 하는 경우
- Matter 지원 또는 Bluetooth 백업이 필요하신가요?
- Hue 생태계 내에서 smart 조명과 일반 조명을 하나의 앱으로 원활하게 제어하고 싶으신가요?
7. 문제 해결
기기에 연결할 수 없거나 작동하지 않는 경우:
- 설치 단계를 확인하세요
- 배선 작업 전에 차단기를 끄고, 설치가 완료된 후에는 다시 켜십시오.
- 전선이 커넥터에 완전히 연결되었는지 확인하세요.
- Hue 앱에서 버튼 작동 여부를 확인하세요.
지정된 방을 확인하거나 설정 > 장치 > 스위치에서 찾아보세요. 버튼 누름이 표시되지 않으면 무선 연결에 문제가 있을 수 있습니다.
- 타사 연동 기능을 확인하세요:
타사 앱이나 파트너 통합 기능이 Hue 설정을 덮어쓰지 않도록 하세요.
- 앱에서 기기를 재설정하세요:
전체 할당을 취소하지 않고 기기를 초기화해 재구성합니다.
- 스위치를 제거한 후 다시 연결하세요.
Hue Bridge에서 기기를 삭제한 다음 다시 추가하고 평소처럼 설정하세요.
- 스위치 유형을 확인하세요:
기기가 올바른 스위치 유형(로커 스위치 또는 푸시 버튼 스위치)으로 설정되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 삭제하고 올바른 설정으로 다시 추가하세요.
배터리 모듈만 해당
- Hue 앱에 배터리 부족 알림이 표시됩니다.
- 설치 과정에서 전선이 우연히 접촉되면 깜빡거릴 수 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다.
유선 스위치만 해당
- 깜빡이는 조명 → 전구 종류, 부하 요구 사항 및 호환성을 확인하세요
추가적인 문의사항이 있으시면 고객지원팀으로 연락주시기 바랍니다.