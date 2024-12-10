Hue SpatialAware: 조명 디자인에 생명을 불어넣는 새로운 기능

Philips Hue는 아름다운 디자인의 사용자의 라이프스타일 맞춤형 제품으로 잘 알려져 있습니다. Hue Bridge Pro에서만 독점적으로 제공되는 획기적인 새로운 기능인 Hue SpatialAware를 통해 완전히 새로운 차원의 지능적이고 적응력 있는 조명을 선보입니다. 이 기능은 Hue 시스템에 지금까지 없었던 능력을 제공합니다. 바로 방을 제대로 이해하는 능력입니다.

SpatialAware는 전문 지식이나 추측, 수동 조정 없이도 조명 디자인 컨셉을 자동으로 집에 적용해 줍니다. 새롭게 리마스터링된 Hue 장면의 색상을 방 안의 모든 Hue 조명에 특정 배치 및 조명 위치에 맞춰 적용함으로써 조명을 경험하는 방식이 완전히 바뀝니다.

공간을 이해하는 조명

기존 방식에서는 각 조명이 별도의 장치로 취급되는 것과 달리, SpatialAware를 사용하면 Hue가 방 안의 각 조명 위치를 파악할 수 있습니다. 휴대전화나 태블릿의 카메라는 최첨단 증강 현실(AR) 기술을 이용해 방안을 스캔한 다음 각 조명의 위치를 매핑합니다. 이 공간 모델을 통해 시스템 알고리즘은 가장 자연스럽고 몰입감 있는 방식으로 조명을 구현할 수 있습니다.

공간에서 색상이 흐르는 방식, 그라데이션의 작동 방식, 다양한 유형의 조명이 서로 보완하는 방식과 같은 전문 조명 디자인 원칙을 바탕으로 SpatialAware 는 자연에서 영감을 받아 모든 조명에 걸쳐 Hue 갤러리 장면을 정밀하게 구성합니다.

일몰, 색감 변화, 분위기 전환과 같은 조명 설정은 마치 공간에 맞춰 제작된 것처럼 보입니다.

조명을 이동하거나 추가하면 앱이 일부 조명을 빠르게 다시 스캔하는 과정을 안내하고 레이아웃을 즉시 업데이트하며 장면을 재보정합니다.

SpatialAware는 어떻게 다를까요?

SpatialAware 이전에는 Hue 장면은 조명의 형태, 기능, 성능 및 구성을 기반으로 지능적으로 적용되었습니다. 하지만 방 안의 각 조명의 정확한 위치를 알지 못하면 빛의 분포가 다소 무작위적으로 느껴질 수 있습니다.

SpatialAware 리마스터링으로 Hue 장면은 이제:

· 일반적으로 적용하는 대신 내 방의 레이아웃에 맞춤형으로 적용할 수 있습니다

· 더 매끄럽고 일관성 있는 연출이 가능합니다(특히 자연을 주제로한 장면)

· 더욱 자연스러운, 조명 설정이 방 전체 구조에 정확하게 분산됩니다.

SpatialAware는 Hue 조명이 많은 방에서 더 그 장점이 빛을 발하지만 조명 수가 적더라도 확실히 다릅니다. 특히 Play wall washer 또는 Twilight lamp 같은 gradient 제품들을 천장 조명이나 펜던트와 함께 사용하는 공간에서 더욱 뚜렷한 효과를 확인할 수 있습니다.

이 알고리즘은 전문 조명 디자이너처럼 각 Hue 장면의 색상을 조명 전체에 지능적으로 확대/축소하고 분배하여 더욱 자연스럽고 균형 잡히며 몰입감 있는 분위기를 연출합니다.

완벽한 제어, 원하는 방식으로

SpatialAware 사용 여부는 전적으로 사용자의 결정에 달려 있습니다.

장면 갤러리에서 새롭게 리마스터된 장면들을 즐겨보세요.

원하는 경우 장면 갤러리에서 장면의 비공간 버전으로 전환할 수 있습니다.

기존의 비공간적 장면을 계속 사용하셔도 됩니다.

Bridge의 장면 갤러리에서 기존 장면을 언제든지 공간적으로 최적화된 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.

장면을 편집할 때는 공간 버전에서 비공간 버전으로 전환하세요.

스캔하지 않은 방이 있으면 시스템은 기존의 비공간적 장면 배치 방식을 사용합니다. 집에 가장 잘 어울리는 경험을 선택하세요.

SpatialAware에 최적화된 리마스터된 갤러리 장면

Hue 장면 갤러리의 리마스터된 장면 중 약 절반 정도는 이미 SpatialAware에 최적화되어 있으며, 여기에는 사바나 선셋, 마운틴 브리즈, 레이크 미스트처럼 자연을 주제로 한 인기 장면들이 포함되어 있습니다. SpatialAware 기능을 지원하는 장면들은 앞으로 지속적인 사용자 경험 개선을 통해 추가될 예정입니다.

Hue Bridge Pro 익스클루시브 기능

Hue SpatialAware는 Hue Bridge Pro에서만 제공되는 새로운 기능으로, 더욱 향상된 처리 및 장면 인텔리전스를 구현합니다.

조명을 새로 구입하거나 하드웨어 또는 구독을 추가할 필요는 전혀 없습니다. Hue 앱과 Bridge Pro를 최신 버전으로 업데이트하고 인앱 안내에 따라 방을 스캔한 다음 SpatialAware 장면을 즐기기만 하변 됩니다.

빠르고 간편한 설치

SpatialAware 설정은 빠르고 직관적입니다. 조명이 10개 정도 있는 방을 스캔하는 데는 일반적으로 1분 미만이 소요되며, 스캔이 완료되면 갤러리의 리마스터링된 장면이 자동으로 방에 맞춰 조정됩니다. 장면을 수동으로 편집하거나 개별 조명을 조정할 필요가 없습니다.

선택에 따라 물리적인 조명(예: 펜던트 또는 테이블 램프)을 스캔하거나 조명이 표면(예: 스포트라이트의 경우 벽)에 만드는 빛 효과를 스캔할 수 있습니다. 본 위치에서 더 멀리 떨어진 벽에 넓게 퍼지는 큰 조명 효과를 만드는 조명의 경우 두 번째 옵션 선택을 추천합니다.

LiDAR 기능이 있는 휴대전화:

깜박이는 조명을 향해 조준합니다 --> "+"를 탭합니다 --> 점의 위치가 해당 조명 또는 조명 효과와 정렬되어 있는지 확인합니다 --> 다음을 탭해 다음 조명을 스캔합니다.

LiDAR 기능이 없는 휴대전화

깜박이는 조명을 향해 조준합니다 --> "+"를 탭합니다 --> 옆으로 옮겨 다시 조준합니다 --> "+"를 탭합니다 --> 점의 위치가 해당 조명 또는 조명 효과와 정렬되어 있는지 확인합니다 --> 다음을 탭해 다음 조명을 스캔합니다.

여러 방에 걸쳐 SpatialAware를 적용하려면 구역 내의 각 방을 빠짐없이 스캔하도록 하세요.

재스캔

다음과 같은 경우 조명 하나와 방 안의 다른 조명 최대 3개를 다시 스캔해야 합니다.

조명을 새로 추가했습니다

조명을 옮겼습니다

처음에 스캔했던 지점(조명 또는 조명 효과)을 다시 스캔해 보세요.

공간 지도의 품질

공간 매핑을 최대한 활용하려면 다음 사항을 유념하십시오.

방 안의 조명은 모두 전원이 켜져 는 상태(도달 가능 상태)로 스캔해야 합니다. 방에 조명을 추가하는 경우 공간 지도를 업데이트하고 다시 스캔해야 합니다. 조명을 방 안에서 다른 위치로 옮긴 경우, 해당 조명을 다시 스캔해야 합니다. 컬러 지원 조명과 천장 또는 펜던트 조명은 조명 경험을 크게 행상시켜 줍니다. 방 안의 높이를 다르게 하여 조명을 설치하면 공간 지도의 기능이 향상됩니다.

AI가 아니라 사람이 디자인했습니다

SpatialAware는 조명 효과를 생성하기 위해 AI를 사용하지 않습니다. Hue 디자인 팀과 리서치 팀이 고안한 공간적으로 리마스터된 장면을 사용하며, 알고리즘을 사용해 사용자 방 안의 특정 레이아웃과 조명 위치에 빛 장면을 맞춤 구현합니다.

동일한 전문 지식이 Hue AI 어시스턴트에 적용되어 자연에서 영감을 받은 장면들이 SpatialAware를 통해 최적화될 수 있도록 합니다.

음성 제어 및 자동화

장면들은 Hue Bridge Pro에 저장되기 때문에 SpatialAware 장면들은 다음을 이용해 활성화할 수 있습니다.

Hue 앱

액세서리

자동화

음성 도우미

위젯

타사 앱

공간적으로 최적화된 장면은 기존의 모든 컨트롤과 완벽하게 통합됩니다.

디자인에 기본 내장된 개인정보 보호 기능

SpatialAware는 사용자의 개인정보 보호를 최우선으로 생각합니다.

이미지나 스캔 데이터는 저장되지 않습니다. 이 과정은 사진, 동영상 또는 객실 배치도를 저장하지 않습니다.

이 과정은 사진, 동영상 또는 객실 배치도를 저장하지 않습니다. 모든 처리는 사용자의 기기에서 로컬로 이루어집니다.

어떠한 정보도 업로드되거나 공유되지 않습니다.

당신의 방은 언제나 당신만의 공간입니다.