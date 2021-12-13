지원

설정 가이드

Hue Tap Switch를 설정하는 방법

Hue Bridge로 연결

Hue Bridge를 통해 전체 제품군의 스마트 조명 기능을 사용할 수 있으며 Hue Tap Switch도 쉽게 연결할 수 있습니다.

설정하기 전

Hue Bridge를 연결하고 Hue 앱에 추가했나요?

Hue Bridge는 전원이 켜져 있어야 하며 Wi-Fi에 연결하고 Hue 앱에 추가해야 합니다. 아직 수행하지 않았다면 먼저 Hue Bridge를 설치하세요.

Hue Bridge 설정 방법 알아보기

Hue Tap Switch를 설치했나요?

설치 방법을 잘 모르면 Hue Tap Switch와 함께 제공된 설명서를 참조하세요.

Hue Tap switch 설정

  1. Hue 앱을 엽니다.
  2. 설정 탭으로 이동하여 액세서리를 누릅니다.
환경 설정

4. 액세서리 추가를 누릅니다.

액세서리 추가

4. Hue Tap switch를 누른 후 화면에 표시된 설명에 따라 진행합니다.

5. Hue 앱이 Tap switch를 찾으면 Tap switch가 제어하는 방/구역을 선택할 수 있으며 버튼의 기능도 선택할 수 있습니다.

Hue tap switch

도움이 필요하신가요?

Tap switch 설정에 대해 추가 도움이 필요한 경우 FAQ를 검색하거나 Philips Hue 지원 팀에 문의하세요.

Hue Tap switch에 대한 FAQ > 

지원 페이지로 이동 >

