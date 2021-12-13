Hue Bridge를 통해 전체 제품군의 스마트 조명 기능을 사용할 수 있으며 Hue Tap Switch도 쉽게 연결할 수 있습니다.
설정 가이드
Hue Tap Switch를 설정하는 방법
Hue Bridge로 연결
설정하기 전
Hue Bridge를 연결하고 Hue 앱에 추가했나요?
Hue Bridge는 전원이 켜져 있어야 하며 Wi-Fi에 연결하고 Hue 앱에 추가해야 합니다. 아직 수행하지 않았다면 먼저 Hue Bridge를 설치하세요.
Hue Tap Switch를 설치했나요?
설치 방법을 잘 모르면 Hue Tap Switch와 함께 제공된 설명서를 참조하세요.
Hue Tap switch 설정
- Hue 앱을 엽니다.
- 설정 탭으로 이동하여 액세서리를 누릅니다.
4. 액세서리 추가를 누릅니다.
4. Hue Tap switch를 누른 후 화면에 표시된 설명에 따라 진행합니다.
5. Hue 앱이 Tap switch를 찾으면 Tap switch가 제어하는 방/구역을 선택할 수 있으며 버튼의 기능도 선택할 수 있습니다.
도움이 필요하신가요?
Tap switch 설정에 대해 추가 도움이 필요한 경우 FAQ를 검색하거나 Philips Hue 지원 팀에 문의하세요.
