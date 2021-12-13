Hue Bridge를 연결하고 Hue 앱에 추가했나요?

Hue Bridge는 전원이 켜져 있어야 하며 Wi-Fi에 연결하고 Hue 앱에 추가해야 합니다. 아직 수행하지 않았다면 먼저 Hue Bridge를 설치하세요.

Hue Bridge 설정 방법 알아보기

Hue Tap Switch를 설치했나요?

설치 방법을 잘 모르면 Hue Tap Switch와 함께 제공된 설명서를 참조하세요.