Philips Hue 스타터 키트는 유형과 관계없이 설정 방법이 간단합니다. Hue Bridge와 전구, 모든 스마트 조명 액세서리와 함께 스마트 조명 여정을 시작하세요.
설정 가이드
스타터 키트 설정 방법
스타터 키트 설정
- App Store 또는 Google Play Store에서 Hue 앱을 다운로드합니다.
- Hue 앱을 엽니다. 휴대전화가 Hue Bridge와 연결된 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요.
- 화면에 표시되는 설명에 따라 Hue Bridge를 앱과 연결합니다.
- Hue Bridge가 성공적으로 연결되면 Hue 앱이 조명을 검색합니다. 화면에 표시되는 설명에 따라 설정을 완료하세요.
- 스타터 키트에 포함된 액세서리도 함께 쉽게 추가 설정할 수 있습니다.
도움이 필요하신가요?
스타터 키트 설정에 대해 추가 도움이 필요한 경우 FAQ를 검색하거나 Philips Hue 지원 팀에 문의하세요.
*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요.