Philips Hue 스타터 키트는 유형과 관계없이 설정 방법이 간단합니다. Hue Bridge와 전구, 모든 스마트 조명 액세서리와 함께 스마트 조명 여정을 시작하세요.

설정하기 전

  1. Hue Bridge를 콘센트에 연결합니다.
  2. 키트에 포함된 이더넷 케이블을 사용하여 Hue Bridge를 Wi-Fi 라우터와 연결합니다.
Hue Bridge 연결

3. 첫 번째 조명 2개가 켜질 때까지 기다립니다.

4. 전구를 전등/픽스처에 끼우고 전원이 연결되었는지 확인합니다.

스타터 키트 설정

  1. App Store 또는 Google Play Store에서 Hue 앱을 다운로드합니다.
  2. Hue 앱을 엽니다. 휴대전화가 Hue Bridge와 연결된 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요.
  3. 화면에 표시되는 설명에 따라 Hue Bridge를 앱과 연결합니다.
  4. Hue Bridge가 성공적으로 연결되면 Hue 앱이 조명을 검색합니다. 화면에 표시되는 설명에 따라 설정을 완료하세요.
  5. 스타터 키트에 포함된 액세서리도 함께 쉽게 추가 설정할 수 있습니다.

