Hue 제품의 대부분은 Hue MotionAware™ 기술을 지원합니다. 그러나 일부 기기는 새로운 기능을 위한 메모리 용량이 부족한 구형 모델이거나, 기능의 특성상 이 기능을 효율적으로 사용할 수 없는 경우(예: 특정 배터리 구동 액세서리의 경우 배터리가 더 빨리 소모됨) MotionAware™ 기술을 지원하지 않을 수 있습니다. 아래 목록은 Hue MotionAware™를 지원하지 않는 기기와 해당 모델 ID를 보여줍니다. Hue 앱에서 설정 > 소프트웨어 업데이트로 이동하여 기기에 이러한 모델 ID가 있는지 확인할 수 있습니다.