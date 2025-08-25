Hue 제품의 대부분은 Hue MotionAware™ 기술을 지원합니다. 그러나 일부 기기는 새로운 기능을 위한 메모리 용량이 부족한 구형 모델이거나, 기능의 특성상 이 기능을 효율적으로 사용할 수 없는 경우(예: 특정 배터리 구동 액세서리의 경우 배터리가 더 빨리 소모됨) MotionAware™ 기술을 지원하지 않을 수 있습니다. 아래 목록은 Hue MotionAware™를 지원하지 않는 기기와 해당 모델 ID를 보여줍니다. Hue 앱에서 설정 > 소프트웨어 업데이트로 이동하여 기기에 이러한 모델 ID가 있는지 확인할 수 있습니다.
Hue 기기에서 MotionAware™를 사용할 수 있나요?
|제품 유형
|모델 ID
|테이블 램프로 이동
|929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
|Hue Aura
|LLC014
|Hue Bloom
|LLC011, LLC012
|휴 컬러 다운라이트
|LCT002
|Hue Color 램프
|LCT001
|Hue Go
|7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
|Hue Iris
|LLC010
|Hue Lightstrip
|LST001
|Hue Smart Plug
|LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
|디머 스위치
|RWL020, RWL021, RWL022
|Smart 버튼
|ROM001, RDM003, RDM005
|벽 스위치 모듈
|RDM001, RDM004
|Tap dial switch
|RDM002, RDM006
|Tap Switch
|ZGPSWITCH
|Friends of Hue Switches
|FOHSWITCH
|실내 Motion Sensor
|SML001, SML003
|옥외 Motion sensor
|SML002, SML004
|접촉 센서
|SOC001
|카메라 / 도어벨
|CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
|타사 기기(Hue 또는 Friends of Hue 기기가 아닌 기기)
|(여러 개 가능)
*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요.