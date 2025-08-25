지원

Hue 기기에서 MotionAware™를 사용할 수 있나요?

Hue 제품의 대부분은 Hue MotionAware™ 기술을 지원합니다. 그러나 일부 기기는 새로운 기능을 위한 메모리 용량이 부족한 구형 모델이거나, 기능의 특성상 이 기능을 효율적으로 사용할 수 없는 경우(예: 특정 배터리 구동 액세서리의 경우 배터리가 더 빨리 소모됨) MotionAware™ 기술을 지원하지 않을 수 있습니다. 아래 목록은 Hue MotionAware™를 지원하지 않는 기기와 해당 모델 ID를 보여줍니다. Hue 앱에서 설정 > 소프트웨어 업데이트로 이동하여 기기에 이러한 모델 ID가 있는지 확인할 수 있습니다. 

제품 유형 모델 ID
테이블 램프로 이동 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue Bloom LLC011, LLC012
휴 컬러 다운라이트 LCT002
Hue Color 램프 LCT001
Hue Go 7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
Hue Iris LLC010
Hue Lightstrip LST001
Hue Smart Plug LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
디머 스위치 RWL020, RWL021, RWL022
Smart 버튼 ROM001, RDM003, RDM005
벽 스위치 모듈 RDM001, RDM004
Tap dial switch RDM002, RDM006
Tap Switch ZGPSWITCH
Friends of Hue Switches FOHSWITCH
실내 Motion Sensor SML001, SML003
옥외 Motion sensor SML002, SML004
접촉 센서 SOC001
카메라 / 도어벨 CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
타사 기기(Hue 또는 Friends of Hue 기기가 아닌 기기) (여러 개 가능)

*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요

