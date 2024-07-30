1. 본 약관에 대하여

2. 주문하기

3. 가격

4. 제품 결제

5. 귀하의 제품 배송

6. 제품을 반품할 권리

7. 제한적 보증

8. 우리의 책임

9. 재판매 또는 수출용이 아닌 물품

10. 개인정보 보호 및 데이터 보호

11. 내장 소프트웨어 라이선스, 지적재산권

12. 당사의 합리적인 통제를 넘어서는 상황

13. 준거법 및 관할권

14. 고객 지원 및 Signify에 문의하기

15. 프로모션

16. 양도

17. 권리 포기 없음

18. 제3자 수혜자 없음

19. 가분성

Philips HUE 판매 이용 약관 - 한국

이 웹사이트 또는 이 앱에서 제품을 주문함으로써 귀하는 본 이용 약관을 수락하고 이에 구속됩니다. 귀하가 (A) 본 약관에 동의하지 않거나, (B) (i) 18세 이상이 아니거나 (ii) 대한민국 Signify 법인과의 구속력 있는 계약을 체결할 수 있는 법적 연령에 도달하지 않은 경우나 (C) 해당 법률에 따라 이 웹사이트 또는 앱에 액세스하거나 사용하는 것이 금지된 경우, 이 웹사이트 또는 이 앱에서 제품을 주문하거나 구입할 수 없습니다.

SIGNIFY 법인:

시그니파이코리아(주)

서울시 서대문구 충정로 36, 12층

등록번호: 110111-5767805

본 약관에 대하여



본 이용 약관(본 "약관")은 Philips Hue 웹사이트 또는 Philips Hue app(총칭 "사이트")를 통한 한국 내 배송 제품의 구매 및 판매에 적용됩니다. 본 약관은 언제든지 사전 서면 통지 없이 Signify의 단독 재량에 따라 위에 언급된 Signify 법인("Signify ")에 의해 변경될 수 있습니다. 본 약관의 변경 사항은 해당 변경 이후에 이루어진 주문에만 적용됩니다. 귀하는 사이트를 통해 제공되는 제품을 구매하기 전에 본 약관을 검토해야 합니다.

귀하는 이 사이트를 통해 제품을 주문하기 전에 Philips Hue 개인정보 보호정책을 주의 깊게 검토해야 합니다(섹션 10 참조).

Philips Hue 제품의 경우, 해당 제품에 내장된 소프트웨어에 대한 액세스 및 사용, 스마트폰이나 태블릿에 다운로드할 앱에 대한 액세스 및 사용, 사이트를 통해 해당 제품에 액세스할 수 있는 서비스 및 기능은 해당 Philips Hue 제품의 이용 약관에 따릅니다(앱을 통해 이용 가능).

주문하기

귀하가 주문하면 본 약관이 적용되는 유효하고 구속력이 있으며 집행 가능한 계약이 귀하와 Signify 사이에 생성됩니다. Signify는 주문 번호와 주문한 품목의 세부 정보가 포함된 주문 접수를 확인하는 이메일을 보내드립니다.

Signify는 Signify의 주문 확인서에 나열된 제품을 귀하에게 공급하기 위해 최선을 다하지만, (i) 해당 제품이 더 이상 제조되지 않거나 재고가 없거나 현재 사용할 수 없는 경우, (ii) Signify가 관련 구성품을 조달할 수 없는 경우, 또는 (iii) 가격 오류가 있는 경우 등으로 인해 Signify가 제품을 공급할 수 없는 경우가 있을 수 있습니다. 이러한 상황이 발생하는 경우 Signify는 귀하에게 연락하여 귀하가 구매하고 싶은 대체 제품(동일하거나 다른 가격)을 제안할 수 있습니다. 가격 오류가 있는 경우 Signify는 귀하에게 정확한 가격을 알려드립니다. 귀하가 Signify가 제안한 대체 제안이나 가격 수정을 수락하지 않는 경우 Signify는 주문을 취소하고 해당 주문과 관련하여 귀하가 Signify에 지불한 금액을 환불합니다.

가격

사이트에 게시된 모든 가격, 할인 및 프로모션은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 가격은 현지 통화로 표시됩니다. 제품에 부과되는 가격은 주문 당시 유효한 가격이며 송장에 명시됩니다. 가격 인상은 변경 이후에 접수된 주문에만 적용됩니다. 표시된 제품 가격에 부가가치세가 포함되어 있습니다.그러나 배송비 및 국제거래 수수료 같은 기타 적용 가능한 요금이 포함되지 않을 수 있습니다. 이러한 모든 세금 및 요금은 상품 총계에 추가되며 구매 전 장바구니와 주문 확인 이메일에 항목별로 표시됩니다. Signify는 정확한 가격 정보를 표시하기 위해 노력하지만 때때로 Signify는 가격 및 재고와 관련하여 의도하지 않은 인쇄상의 오류, 부정확성 또는 누락을 일으킬 수 있습니다. Signify는 언제든지 오류, 부정확성 또는 누락을 수정할 권리를 보유합니다. 신용카드로 결제하는 경우 전체 주문에 대한 총액이 명세서에 현지 통화로 반영됩니다.

제품 결제

지불 조건은 Signify의 단독 재량에 따르며, Signify가 서면으로 달리 동의하지 않는 한, 귀하가 주문할 때 Signify가 지불을 받아야 합니다. 귀하는 결제 시 결제 옵션으로 제공되는 결제 방법을 통해 제품 대금을 결제할 수 있습니다. 귀하는 (i) 귀하가 Signify에 제공한 신용 카드 정보가 사실이고 정확하고 완전하며, (ii) 해당 신용 카드를 구매에 사용할 수 있는 정당한 권한이 있으며, (iii) 귀하의 신용 카드 회사가 귀하에게 발생한 요금을 보증하며 (iv) 위의 3항에 설명된 게시 가격으로 귀하에게 발생한 요금을 지불할 것을 보증합니다. 그러나 결제에 신용 카드를 사용하는 경우 주문 금액의 최대 3%까지 국제 거래 수수료가 부과될 수 있습니다.

결제 처리. Signify는 카드 처리, 환전, 신원 확인, 사기 분석, 규정 준수 등 결제 처리와 관련된 특정 서비스를 수행하기 위해 제3자 서비스 제공업체인 Luzern Technology Solutions Limited와 계약을 맺었습니다. 따라서 Signify는 해당 서비스를 수행하는 데 필요한 경우 귀하의 개인 정보 또는 거래 정보를 제3자 서비스 제공업체에 제공할 수 있습니다. 이러한 개인/거래 정보 전송에는 아래 섹션 10에 명시된 Philips Hue 개인정보 보호정책과 제3자 서비스 제공업체의 개인정보 보호정책이 적용됩니다. 해당 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.



https://luzern.co/privacy-policy/

제품 배송

Signify는 귀하에게 배송되는 제품(설치 아님) 일정을 조정합니다. 구체적인 배송 옵션은 개별 제품 페이지를 확인하세요. Signify는 귀하의 주문을 부분적으로 배송할 수 있습니다.

귀하 제품에 대한 소유권은 (a) 귀하가 Signify에 결제하거나 (b) 당사가 귀하에게 제품을 배송한 시점에 귀하에게 전달됩니다. 제품이 귀하에게 배송되면 귀하의 제품에 대한 손실 및 손상 위험이 귀하에게 전달됩니다. 배송 날짜는 예상일 뿐이며 보장할 수 없습니다. Signify는 배송 지연에 대해 책임을 지지 않습니다.

Signify는 제품 배송을 위해 운송업체를 이용합니다. 배송업체가 제품을 수령하는 즉시 Signify에서 배송 추적이 가능하도록 추적 번호가 포함된 이메일을 보내드립니다. 당사는 현재 사이트에 표시된 국가에서만 배송하고 있습니다. 당사는 해당 국가 이외의 지역으로 배송하려는 주문을 받아들이지 않습니다.

제품을 반품할 권리

법적 반품 권리/철회 기간을 제한하지 않고 Signify는 구매 가격 환불을 위해 제품 반품을 수락합니다. 단, 해당 반품은 Signify의 반품 정책에 명시된 해당 기간 내에 이루어져야 합니다. : http://www.philips-hue.com/shopreturns 유효한 구매 증빙 자료를 제시하고 해당 제품을 원래 상태로 반품해야 합니다. 반품 절차를 시작하려면 사이트에 있는 제품 반품에 대한 해당 정보를 방문하십시오.

달리 명시하지 않는 한, 반품된 품목에 대한 모든 배송 및 처리 비용은 귀하가 부담해야 합니다. 배송 중 분실의 위험은 귀하가 부담합니다.



환불 금액은 사이트에서 원래 구매 시 사용한 것과 동일한 결제 방법으로 환불됩니다.



결함이 있는 물품을 반품할 경우, 제품에 포함된 제조업체 보증(섹션 7 참조)을 참조하거나 Signify 사이트의 제품 설명을 참조하십시오.



제한적 보증

Signify의 표준 제품 보증은 소비자로서의 귀하의 법적 권리에 추가되며 이에 영향을 미치지 않습니다.

대부분의 경우 Signify 제품은 제품과 함께 제공되거나 사이트에 게시된 표준 보증에 따라 해당 제품에 적용되는 표준 제한 보증에 따라 판매됩니다("표준 제품 보증"). 해당 표준 제품 보증이 적용되지 않는 Signify가 판매하는 모든 제품의 경우, Signify는 제품의 하드웨어 구성품이 귀하에게 배송된 후 2년 동안 제품이 지시된 대로 사용되고 Signify가 제공한 사양(제품의 전반적인 성능을 고려하고 하루 평균 작업 시간 최대 3시간/주 7일을 기준으로 함)에 따라 실질적으로 작동되지 않는 원인이 되는 재료나 작업상의 결함이 없음을 보증합니다. Signify는 제품 또는 타사 제품의 소프트웨어 요소에 대해 어떠한 보증도 제공하지 않습니다.

서면으로 달리 합의하지 않는 한 Signify는 제3자 제품, 소프트웨어, 애플리케이션 또는 서비스에 대해 어떠한 보증도 제공하지 않습니다. 귀하는 특정 최종 사용자 라이선스 계약, 이용 약관, 서비스 조건 또는 유사한 조건이 관련 소프트웨어 또는 활성화 소프트웨어(웹 또는 모바일 애플리케이션 포함)에 대한 보증 기간을 제한할 수 있다는 점을 인정합니다.

표준 제품 보증에 달리 명시되지 않는 한, (i) 보증에 따라 유효한 청구가 있는 경우 보증 기간이 종료되기 전에 즉시 Signify에 알려야 합니다. (ii) 유효한 보증 청구가 있는 경우 Signify는 합리적인 시간 내에 Signify 자체 재량에 따라 제품을 수리하거나 교체 제품을 제공해야 합니다. (iii) Signify의 합당한 노력에도 불구하고 제품을 수리하거나 교체할 수 없는 경우 Signify는 제품 구매에 대해 귀하가 지불한 금액을 적절하게 환불합니다. (iv) 수리, 교체 또는 구제는 원래 보증 기간을 연장하거나 갱신하지 않습니다. (v) Signify가 제공하는 교체 제품에는 교체 제품의 기능에 영향을 주지 않는 디자인 및/또는 사양에 사소한 차이가 있을 수 있습니다. (vi) 보증에 따른 청구가 유효하지 않은 경우 반품된 제품의 운송 비용은 귀하가 부담해야 합니다. (vii) Signify의 보증은 제대로 설치되지 않았거나 Signify의 사용자 설명서 및 기타 지침에 따라 사용되지 않은 제품에는 적용되지 않습니다. 의심의 여지를 없애기 위해 Signify는 어떠한 경우에도 인건비를 포함하여 제품의 제거, 제거 또는 교체와 관련된 비용에 대해 책임을 지지 않습니다.

귀하는 제품의 특정 기능이 제3자 제조업체 및 서비스 제공자의 가용성과 올바른 기능에 따라 달라질 수 있음을 인정하고 이에 동의합니다. 여기에는 연결 및 통신 장치와 공급자 및 이동통신사의 서비스도 포함됩니다. 이는 Signify의 통제 범위를 벗어나며 Signify는 해당 제3자 서비스 또는 장치의 성능(또는 성능 부족)에 대해 책임을 지지 않습니다.

당사의 책임

본 약관의 어떠한 조항도 Signify의 중과실, 고의적인 위법 행위 또는 사기로 인해 발생한 사망 또는 신체적 상해에 대한 Signify의 책임을 제한하거나 배제하지 않습니다.

앞서 언급된 책임에 따라 (i) Signify는 불법 행위(과실 포함), 계약 위반 또는 기타 원인에 의해 발생했는지 여부에 관계없이 소득 손실, 이익 손실, 계약 손실, 데이터 손실 또는 모든 종류의 간접적, 결과적, 징벌적 또는 특별한 손실이나 손해(변호사 비용 포함)에 대해 책임을 지지 않습니다. (ii) 계약, 불법 행위(과실 포함) 등 어떤 경우에도 Signify의 총체적인 최대 책임은 문제 제품과 관련하여 귀하가 Signify에 지불해야 하는 금액을 초과할 수 없습니다.

귀하가 소비자로서 귀하가 거주하는 관할권에서 Signify에 의무적 책임을 부과하는 필수 소비자법 또는 기타 해당 법률에 따라 권리를 갖고 있는 경우, 본 약관의 어떠한 내용도 법령에 의해 암시된 조건 위반에 대한 Signify의 책임을 제한하거나 배제할 수 없습니다.

재판매 또는 수출용 물품이 아님

특정 거래에는 UN, EU 및 미국의 법률 및 규정과 같이 특정 품목을 특정 국가, 법인 또는 개인에게 (재)수출 또는 양도하는 것을 금지하거나 제한하는 수출이나 수입 통제 법률과 규정이 적용될 수 있습니다("수출 규정"). 제품의 (재)수출 또는 양도는 모든 측면에서 해당 수출 규정 및 수출 규정을 담당하는 관련 당국의 관할권을 따릅니다. 그러한 (재)수출 또는 양도에 수출 또는 수입 라이선스가 필요하거나 수출 규정에 따라 달리 금지되거나 제한되는 경우, Signify는 Signify의 단독 재량에 따라 해당 라이선스가 부여될 때까지 또는 어떠한 책임도 지지 않고 판매를 제한, 금지 또는 종료(해당 부분)하는 동안 귀하에 대한 Signify의 의무를 일시 중지할 수 있습니다.

개인정보 보호 및 데이터 보호

모든 개인 데이터는 여기에 명시된 내용과 다음 개인정보 보호정책에 따라 처리됩니다.

https://www.philips-hue.com/privacy



내장형 소프트웨어 라이센스; 재산권

Signify는 본 약관(통칭하여 "지적재산권")에 따라 판매되거나 판매용으로 제공되는 모든 제품과 관련하여 누구든지 고안하거나 개발한 것, 물리적 형태로 구현되거나 실제로 실행되는지 여부와 관계없이 현재 또는 앞으로 존재하는 모든 지적재산권(특허, 실용 신안, 등록 및 미등록 디자인, 저작권, 데이터베이스 권리, 상표, 도메인 이름, 영업 비밀, 노하우, 반도체 IC 지형학 권리 및 모든 권리, 등록, 신청, 갱신, 확장, 결합, 분할, 지속 또는 재발생 포함)의 유일하고 배타적인 소유자이며 앞으로도 그럴 것입니다(개선 또는 수정을 포함하되 이에 국한되지 않음). 귀하는 Signify의 사전 서면 허가 없이 귀하의 광고, 통신문, 출판물 또는 기타 저작물에서 Signify의 지적재산권을 사용할 수 없습니다. 귀하는 Signify 마크 또는 기타 마크를 제거, 난독화, 훼손, 덮거나 변경해서는 안 되며 Signify가 제공하는 자료나 제품 또는 포장에 Signify 마크 또는 기타 마크를 추가해서는 안 됩니다. 귀하는 Signify의 지적재산권과 혼동을 일으킬 수 있는 상표를 등록하거나 사용해서는 안 됩니다.

당사의 합리적인 통제를 넘어서는 상황

Signify는 주문 확인에 따른 의무를 이행하기 위해 최선을 다할 것입니다. 그러나 Signify는 불가항력, 지진, 화재, 홍수, 전쟁, 내전 또는 군사적 소란, 테러 행위, 사보타주, 노동 파업, 전염병, 폭동, 공공 시설의 고장, 하드웨어/소프트웨어의 오작동 또는 손실 등 합리적인 주의를 기울여 Signify가 막을 수 없었던 위의 어느 것과 유사한지 여부에 따라 당사의 합리적인 통제를 벗어난 상황으로 인해 발생한 지연 또는 이행 실패에 대한 책임을 지지 않습니다. 지연이 발생할 경우 Signify는 합리적으로 가능한 한 빨리 의무를 이행할 것입니다.

준거법 및 관할권

본 약관 및 본 약관과 관련하여 발생하는 모든 청구 또는 본 약관에 따른 귀하의 제품 구매는 관할권의 법률 선택 또는 충돌 법률 원칙에도 불구하고 귀하가 거주하는 관할권 법률에 의해 규제됩니다. 국제 상품 매매 계약에 관한 UN 협약은 적용되지 않습니다.

고객 지원 및 Signify에 문의하기

보증 청구를 제출하거나 기타 고객 지원을 받으려면 아래 링크를 방문하여 해당 지역의 Signify 연락처 정보를 확인하십시오. https://www.philips-hue.com/support#contact

달리 명시적으로 명시된 경우를 제외하고 귀하가 Signify에 보내는 모든 고지는 https://www.philips.hue.com/support#contact를 통해 전송됩니다. Signify가 귀하에게 보내는 고지의 경우, 귀하는 Signify가 사이트에 고지를 게시하거나, 귀하가 제공한 이메일 주소로 이메일을 보내거나, 청구 주소로 고지를 우편으로 보내 고지 및 기타 통신문을 수신하는 데 동의합니다. 귀하는 이전 문장에 따라 Signify가 귀하에게 제공하는 모든 계약, 통지, 공개 및 기타 통신문이 그러한 통신문이 서면으로 이루어져야 한다는 법적 요구 사항을 충족한다는 데 동의합니다. (i) 고지가 사이트에 게시되거나 전자 메시지가 전송된 후 24시간이 지나면 고지가 전달된 것으로 간주됩니다. 단, 메시지가 수신자에게 전달되지 않았다는 사실을 전송 당사자에게 고지하지 않는 한, (ii) 우편 발송의 경우 우편 발송일로부터 3일 후 고지가 전달된 것으로 간주됩니다. 귀하는 본 약관의 인쇄 버전 및 전자 형식으로 제공되는 모든 고지가 본 약관에 근거하거나 이와 관련된 사법 또는 행정 절차에서 원래 인쇄 형태로 생성되고 유지되는 다른 비즈니스 문서 및 기록과 동일한 범위와 조건에 따라 허용된다는 데 동의합니다.

프로모션



사이트를 통해 제공되는 모든 프로모션에는 본 약관과 별도의 규칙이 적용될 수 있습니다. 프로모션에 참여하는 경우 해당 규칙과 Philips Hue 개인정보 보호정책을 검토하시기 바랍니다. 프로모션 규칙이 본 약관과 충돌하는 경우 프로모션 규칙이 적용됩니다. 당사는 가격에 영향을 미칠 수 있고 본 약관과 별도의 이용 약관이 적용되는 프로모션을 사이트에서 수시로 제공할 수 있습니다. 프로모션 약관과 본 약관이 상충하는 경우 프로모션 약관이 우선 적용됩니다.

과제

귀하는 Signify의 사전 서면 동의 없이 본 약관에 따른 귀하의 권리를 양도하거나 의무를 위임할 수 없습니다. 이 섹션을 위반하는 것으로 알려진 양도나 위임은 무효입니다. 양도 또는 위임으로 인해 본 약관에 따른 귀하의 의무가 면제되지 않습니다.

권리 포기 없음

Signify가 본 약관의 권리 또는 조항을 집행하지 못하더라도 향후 해당 권리 또는 조항의 집행을 포기하는 것으로 간주되지는 않습니다. 모든 권리 또는 조항의 포기는 Signify의 적법한 권한을 위임받은 대리인이 서면으로 서명한 경우에만 유효합니다.

제3자 수혜자 없음

본 약관은 귀하가 아닌 다른 사람에게 권리나 구제책을 부여하지 않으며 부여하려는 의도도 없습니다.

분리 가능성

본 약관의 조항 중 유효하지 않거나 불법적이거나 집행 불가능한 조항이 있는 경우 해당 조항은 본 약관에서 분리된 것으로 간주되며 본 약관의 나머지 조항의 유효성이나 집행 가능성에는 영향을 미치지 않습니다.

2024년 7월 버전