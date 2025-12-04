Versieren, feestvieren, ontspannen en genieten van extra gemoedsrust dankzij de kerst sale.
- Gratis verzending vanaf €50
- Gratis retour binnen 30 dagen
- Nu kopen, later betalen met Klarna
Mix en match om te besparen
Bespaar 30% wanneer je twee of meer actieproducten tijdens onze kerst sale koopt.
De korting wordt bij het afrekenen toegepast op het totaal van de actieproducten.
Hue
Smart-stekker
De huidige prijs is € 34,99
Hue
Bridge Pro
De huidige prijs is € 89,99
White and Color Ambiance
GU10 - slimme spot - (3-pack)
De huidige prijs is € 159,99
White and Color Ambiance
Signe gradient vloerlamp
De huidige prijs is € 329,99
White ambiance
GU10 - slimme spot - (3-pack)
De huidige prijs is € 69,99
Hue
Philips Hue Play HDMI sync box 8K
De huidige prijs is € 349,99
White and Color Ambiance
Lily buitenspotlamp
De huidige prijs is € 349,99
Hue
Dimmer switch (nieuwste model)
De huidige prijs is € 21,99
White and Color Ambiance
Festavia lichtslinger 20 meter 250 LED lampjes
De huidige prijs is € 219,99
Hue
Buitensensor
De huidige prijs is € 59,99
White and Color Ambiance
Resonate muurlamp
De huidige prijs is € 159,99
White and Color Ambiance
Festavia lichtslinger 8 meter 100 LED lampjes
De huidige prijs is € 119,99
Vier Kerstmis met Hue!
Feestvieren, ontspannen en genieten van extra gemoedsrust tijdens de feestdagen.
Vier feest op jouw manier
Familiediners, een uitbundig feest of gewoon een ontspannen avondje samen: hoe je deze tijd van het jaar ook wilt doorbrengen, met slim licht kun je het zo vrolijk of ontspannen maken als je wilt! Creëer een kleurrijke feestsfeer of synchroniseer je LED-kerstverlichting zelfs met je muziek via de Hue-app. Behoefte aan ontspanning? Kom tot rust tijdens de hecktiek van de feestdagen met een ontspannende gloed na een etentje of een feestje.
Decoreren met licht
Breng de feestdagen door in stijl met de slimme verlichting van Hue en geef je kerstversiering een extra dimensie! Creëer gezellige kersthoekjes, een sierlijke omgeving om te dineren met familie en vrienden, of zelfs een sprookjesachtig buitengevel met kerstverlichting! Maak elk moment extra speciaal en extra feestelijk, binnen- en buitenshuis!
Extra gemoedsrust
Of je nu op familiebezoek gaat, inkopen gaat doen of wat tijd voor jezelf wilt nemen: slimme lampen van Hue kunnen je extra gemoedsrust geven wanneer je even weg bent. Door timers en automatiseringen in te stellen, lijkt het net alsof je thuis bent. En je kunt je lampen overal bedienen, waar je ook bent, met de Hue app!
Alles over de kerst sale
Wat is de kerst sale?
Wat is de kerst sale?
Welke producten maken deel uit van de kerst sale?
Welke producten maken deel uit van de kerst sale?
Hoe kan ik mijn kerstverlichting gebruiken tijdens de feestdagen?
Hoe kan ik mijn kerstverlichting gebruiken tijdens de feestdagen?
Algemene voorwaarden
- Deze actie loopt van 8 december tot 22 december 2025.
- Kies twee of meer producten uit het geselecteerde assortiment en bespaar 30% op het totaal van alle actieproducten. Op producten in je winkelwagen die geen deel uitmaken van deze actie ontvang je geen korting.
- De korting wordt tijdens het afrekenen automatisch toegepast op de actieproducten.
- De korting is alleen van toepassing op producten die deel uitmaken van de kerst sale 2025.
- In geval van een retourzending van een deel van een bestelling wordt, indien van toepassing, een proportionele kortingswaarde in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.
- Deze actie geldt zolang de voorraad strekt.
- ·Deze aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere aanbieding in de Hue shop.
- Deze aanbieding is onder voorbehoud van prijs- en/of productwijzingen, evenals spel-, druk- en instellingsfouten.
- De aanbieder is Signify Belgium. Signify behoudt zich het recht voor om een aanbieding op enig moment in te trekken of om deze Algemene voorwaarden te wijzigen door nieuwe te publiceren.