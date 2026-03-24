De meeste gebruikers beginnen met eenvoudige 'bias lighting': statische LED strips zoals de Philips Hue stripverlichting achter een monitor om vermoeidheid van de ogen te verminderen. De meeste gamers die op zoek zijn naar synchronisatieverlichting voor bij hun games willen echter wat meer: reactieve verlichting in real time.

Algemene Wi-Fi-lampen hebben vaak wat vertraging, waarbij de kleuren een fractie van een seconde na de actie veranderen. Om verlichting effectief te synchroniseren met pc heb je een systeem nodig dat de vertraging minimaliseert. Philips Hue gebruikt het Zigbee-protocol via de Hue Bridge en Hue Bridge Pro, waarbij communicatie lokaal wordt verwerkt via een mesh-netwerk. Dit betekent dat Hue lampen rechtstreeks met elkaar communiceren, waardoor een onderling verbonden netwerk ontstaat in plaats van dat elke lamp rechtstreeks verbinding maakt met Wi-Fi. Zo reageren je lampen direct op geluidsexplosies of sfeerwisselingen op het scherm.