Verlichting van je kerstboom: tips en tricks

Als je nog niet eerder de integratie Philips Hue + Spotify hebt gebruikt, worden jouw feestdagen nu nóg beter! Je vindt deze functie in het tabblad Synchronisatie van je Hue app. Je hoeft alleen maar je Spotify-account (gratis of betaald) te koppelen met je Philips Hue account.

Zodra je dit hebt ingesteld, kun je een Entertainmentruimte creëren voor je Festavia lichtsnoeren en andere gekleurde lampen in de ruimte. Onze favorieten? De ambiance gradient lightstrip, de Signe gradient vloerlamp en de Go accentverlichting: daarmee creëer je prachtige accenten in je kerstboom.

Als je kerstlampen zijn gesynchroniseerd met de muziek kun je de perfecte feestsfeer creëren voor het openen van de cadeautjes.

Handig: gebruik de instelling Automatisch voor kleur bij het aanpassen van je synchronisatie. De app bepaalt dan de beste kleurencombinaties op basis van het muziekgenre, in dit geval kerst!