Ideeën voor keukenverlichting

Als de keuken het hart van jouw woning is, dan is het eiland het hart van de keuken! Het eiland neemt een centrale plek in de keuken in en is meer dan alleen een oppervlak waar je voedsel kunt bereiden. Het is ook een plek waar je kunt eten, kletsen en ontspannen op elk moment van de dag.
Omdat het een multifunctionele ruimte is, verdient het ook multifunctionele verlichting. Heldere taakverlichting maakt het makkelijker om groenten te snijden, een taart te glazuren of een recept te lezen. En als het tijd is om te gaan zitten en je culinaire meesterwerken uit te proberen, kun je zachte kleurrijke tinten instellen om een ontspannen eetsfeer te creëren voor familie en vrienden.
Laat het middelpunt van de keuken nog meer stralen door gebruik te maken van een hanglamp. Je kunt nadenken over hoeveel hanglampen je boven het eiland wilt hangen, hoe lang de snoeren moeten zijn, de manier waarop je ze rangschikt en het type lampkap. De Hue Flourish hanglamp met zijn opvallende bolvormig ontwerp brengt krachtig diffuus licht in de ruimte en zorgt voor een vleugje elegant design. Als je een lang eiland hebt, kun je er meerdere Flourish hanglampen boven hangen, om de twee meter.
Als je al hanglampen hebt geïnstalleerd, kun je de lampen daarvan eenvoudig upgraden naar dimbare hue smart bulbs die geschikt zijn voor kleuren. Er is een uitgebreid assortiment lampen voor elke maat en stijl armatuur. Als je bestaande hanglampen doorzichtige lampkappen hebben, kun je lampen in de stijl van Edison gebruiken, met een zichtbaar filament voor een traditionele uitstraling. Stel de perfecte intensiteit van een prachtige amberkleurige gloed in als je kookt of een romantische bistro wilt creëren.