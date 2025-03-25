Ideeën voor keukenverlichting

Railverlichting zoals de Hue Perifo is volledig aanpasbaar zodat jij de verlichtingsontwerper wordt! Kies de lengtes rails die je nodig hebt, voeg ze samen en monteer ze aan het plafond of de muren van je keuken. Door het modulaire ontwerp kun je de rail volledig aanpassen aan de afmetingen van jouw keuken. Laat de rail boven werkoppervlakken, tafels en kookeilanden lopen. Of maak een designelement door een vierkante, rechthoekige, L- of U-vormige rail te maken en deze in het midden van je ruimte te monteren.

Zodra je de rail hebt geïnstalleerd, kun je er eenvoudig de door jou gewenste Perifo lampen in klikken en ze overal op de rail plaatsen. Gebruik spots om licht te richten op plekken waar je werkt of om foto's te benadrukken, strakke pendellampen zijn ideaal voor het verlichten van tafels of eilanden en lichtbalken om langere aanrechten te verlichten.

Als je een glanzend oppervlak en mooie lijnen echt goed uit wilt laten komen, kun je een flexibele lightstrip onder keukenkastjes, plinten of overhangende kastjes door laten lopen. Ze zijn flexibel en kunnen worden gebogen, gevormd en gesneden om in elk hoekje en gaatje te passen. Stel ze in op helder wit licht voor het bereiden van maaltijden en warme tinten of kleurtinten creëren een uitnodigende sfeer voor je gasten.