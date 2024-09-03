Ben je meer een consolegamer? Met de Play HDMI sync box 8K, die de hoogste beeldkwaliteit ondersteunt, kun je genieten van de ultieme lichtsynchronisatie-ervaring. Met de vier HDMI-poorten kun je elke gewenste gameconsole aansluiten en je games vervolgens synchroniseren met de lampen om je heen.

Voor de verlichting gebruik je de Play gradient lightstrip voor tv's. Deze is verkrijgbaar in drie formaten en wordt geleverd met bevestigingsklemmen, zodat je de strip makkelijk aan de achterkant van je monitor kunt vastmaken.

Voor een extra mooie mix van kleurrijk licht kun je een Play gradient light tube onder je tv plaatsen. Deze kun je draaien om de ideale hoek te verkrijgen. Onthoud dat je tot 10 lampen tegelijk kunt synchroniseren. Je kunt dus steeds meer lampen aan de kamer toevoegen voor een volledig overweldigend effect.