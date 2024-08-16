31 maart 2023
Strijkverlichting is hetzelfde als verven met licht, maar dan op een moeiteloze manier. Je kunt je woning een make-over geven zonder de muren opnieuw te verven of ander meubilair te kopen.
Strijklicht is niets minder dan licht dat direct op je muren is gericht en dus niet vanuit het centrale punt van een ruimte komt. Omdat het licht over je muren heen 'strijkt', worden er zachte bundels met gelijkmatig verspreide kleuren gecreëerd en ontstaan er geen harde schitteringen. Welke sfeer je ook wilt creëren, met lampen voor strijkverlichting heb je eindeloos veel mogelijkheden in elke ruimte!
Strijkverlichting in je woning
Geen schilderijen of foto's aan de muur? Geen probleem! Elke muur is een leeg canvas dat kan worden voorzien van slim licht en je kunt kiezen uit 16 miljoen kleuren.
Signe vloerlampen zijn perfect om van blanco muren en onopvallende hoekjes prachtige locaties te maken. Voeg er Signe tafellampen aan toe voor de juiste hoeveelheid licht en de optimale mix van kleuren op de juiste plek.
Alhoewel strijklicht over muren heen schaduwen kan verminderen en de muren kan verfraaien, kan het ook worden gebruikt als onopvallende werkverlichting. Plaats een Bloom tafellamp of een aantal Play tafellampen op het dressoir in de woonkamer. Plaats je lamp zo dat het licht wordt gereflecteerd op de muur en het boek dat je aan het lezen bent wordt verlicht met een ontspannen gloed. Strijklicht is ontzettend prettig voor je ogen!
Strijklicht voor buiten
Door je buitenmuren en hekwerk te voorzien van kleurrijk, slim strijklicht kun je jezelf naar elk seizoen (en elke bestemming!) transporteren, ongeacht de tijd van het jaar of de weersomstandigheden.
Tover jouw tuinmuur om in een Miami Beach-vibe. Plaats een paar lineaire Amarant spots langs je tuinpad en richt ze op de muur. Stel ze in op pastelroze tinten en neongeel en waan jezelf op Ocean Drive!
Het verlengde ontwerp van de Amarant laat het licht op grote, platte oppervlakken vallen. Met het strijklicht kun je een levendige achtergrond creëren voor een heerlijk diner in de tuin, waarbij de textuur van het metselwerk goed te zien is en er tegelijkertijd diffuus licht op tafel valt.
Als je nog creatiever wilt zijn, plaats je spots vóór de pronkstukken in je achtertuin. Mooie planten en bomen of zelfs tuinkabouters kun je in de spotlights zetten en sfeervolle schaduwen laten creëren op je muren en hekwerk.
Met Lily buitenspots kun je dit effect eenvoudig bereiken. Je kunt ze makkelijk in de grond zetten, in elk hoekje en gaatje en in vrijwel elke richting. Ze geven prachtig licht dat diepte toevoegt aan je ruimte.