Je hebt het gereedschap: beveiligde camera's, bewegings- en contactsensoren en slimme verlichting. Nu gaan we naar het brein achter de operatie: het Security Center in de Philips Hue app, die jouw woningbeveiliging helderder maakt dan ooit.
- Houd je woning real time in de gaten
- Woningbeveiliging binnen handbereik
- Ontvang onmiddellijk meldingen
Volledige woningbeveiliging en lichtbediening op afstand met de Hue app
Hue Secure wordt geleverd met doordachte softwarefuncties die ontworpen zijn om je te helpen je veilig te voelen, waar je ook bent. Hier zijn een paar van de favorieten van ons team.
Lichtalarmen
Activeer automatisch lampen en sirenes of activeer ze wanneer er beweging wordt gedetecteerd in de Ingeschakelde status, om een extra beveiligingslaag toe te voegen.
Directe slimme waarschuwingen
Ontvang realtime meldingen in de Hue app wanneer je videodeurbel, bewegingssensoren, contactsensoren of camera's activiteit detecteren. Zie je iets ongewoons? Onderneem onmiddellijk actie of activeer alarmen om indringers af te schrikken.
Tijdlijn
Houd alles bij wat er in en rond je huis gebeurt, waar je ook bent.
Chime en waarschuwingen
Ontvang beveiligingssignalen van je Philips Hue lampen wanneer er iemand aan de deur is of wanneer de sirene van het rookalarm is geactiveerd.
Automatisering inschakelen
Maak eenvoudig een schema voor het in- en uitschakelen van je beveiligingssysteem of beheer alles direct in de app.
Aanwezigheid nabootsen
Gebruik je verlichting om de illusie van activiteit in huis te creëren, zelfs als je niet thuis bent.
Nog meer functies met een abonnement
Kies uit een Basis- of Plus-abonnement om toegang te krijgen tot geavanceerde functies, zoals Videogeschiedenis, Activiteitenzones en Pakketzones, en slimmere meldingen die je waarschuwen wanneer je camera een persoon, dier of voertuig detecteert.
Naadloze bediening van verlichting en huisbeveiliging in één app
Via de Hue app kun je elk onderdeel van je slimme beveiligingssysteem volledig bedienen vanaf elke plek met een internetverbinding. Met slechts één tik kun je je systeem in- of uitschakelen, machtigingen verlenen aan leden van je Home - of gewoon controleren of je de achterdeur open hebt laten staan.
Upgrade naar een Hue Bridge Pro en maak van jouw lampen bewegingssensoren
Maak jouw lampen slimmer met de Hue Bridge Pro. Verander ze in bewegingsbewuste sensoren die reageren op beweging, meldingen versturen en het moment verlichten. Krijg daarnaast toegang tot lichtalarmen, nabootsing van aanwezigheid en andere lichtfuncties in jouw vertrouwde systeem.
Vragen & antwoorden over huisbeveiligingssystemen
Wat kan ik zien op een beveiligde tijdlijn met mijn videodeurbel en chime?
Wat kan ik doen met mijn beveiligingssysteem als ik denk dat er een indringer in mijn huis is?
Welke Philips Hue producten werken met een Secure systeem?
Hoeveel Secure camera's, deurbellen of chimes kan ik toevoegen aan één Philips Hue Home?
Met welke technologie kun je de beveiliging van je huis op afstand bedienen?
Krijg ik een melding op mijn telefoon van de Home app als er iemand op mijn videodeurbel drukt?
Kun je het antwoord niet vinden?
¹Philips Hue Bridge vereist.
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.