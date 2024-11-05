Gebruik Alexa om je lampen met je stem te bedienen en maak aangepaste automatiseringen met alle slimme apparaten in je huis.
Wat je nodig hebt
Laten we ervoor zorgen dat je alles hebt wat je nodig hebt om Philips Hue met Alexa te verbinden.
Philips Hue lampen
Alle Philips Hue lampen kunnen worden aangesloten op en bestuurd met Amazon Alexa.
Alexa-compatibel apparaat
Of je nu kiest voor een scherm of een luidspreker, je hebt een smartphone of tablet nodig die werkt met Alexa.
Alexa app
Zorg ervoor dat je de Alexa app op je mobiele apparaat hebt gedownload.
Hue Bridge (voor volledige functionaliteit)
Je kunt Philips Hue koppelen met Alexa met gebruikmaking van Bluetooth, maar met de Hue Bridge ontsluit je nog meer functies.
Wat je moet doen
Er zijn twee manieren om Hue lampen met Alexa te verbinden, afhankelijk van of je verbinding wilt maken met een Hue Bridge of met Bluetooth. Als je verbinding maakt met een Hue Bridge, maak je automatisch verbinding via Matter.
Configureren met Hue Bridge
- Open de Amazon Alexa app.
- Tik in het tabblad Meer op Skills & Games.
- Tik rechts bovenaan op het zoek-pictogram.
- Tik op de Hue skill.
- Tik op Inschakelen om te gebruiken.
- Je wordt doorgestuurd naar de pagina van je Philips Hue account. Log in op je account.
- Selecteer de Hue Bridge die je wilt koppelen en tik op Volgende.
- Tik op Akkoord gaan en doorgaan.
- Tik op Sluiten.
Philips Hue en Alexa instellen met Bluetooth
- Zet je slimme Philips Hue aan. Als Alexa of je Alexa app "New light found" aangeeft, is je apparaat klaar voor gebruik.
- Heeft je Echo apparaat de lamp niet gevonden, zeg dan: "Alexa, discover devices." Zodra je lamp gevonden is, zeg je: "Alexa, zet het eerste licht aan."
Zeg gewoon “Alexa...”
Als je Philips Hue met Alexa hebt verbonden, test dan deze populaire spraakcommando's!
“Turn on the lights.”
“Turn off the lights in the bedroom.”
“Turn on the reading lamp.”
“Turn the living room purple.”
“Set Arctic aurora in the kitchen.”
“Dim the lights to 30%.”
Vragen en antwoorden
Is Philips Hue compatibel met Amazon Alexa?
Is Philips Hue compatibel met Amazon Alexa?
Welke Amazon Alexa apparaten kan ik gebruiken om mijn Philips Hue lampen te bedienen?
Welke Amazon Alexa apparaten kan ik gebruiken om mijn Philips Hue lampen te bedienen?
Waarom zie ik mijn Philips Hue lamp niet in de Amazon Alexa app?
Waarom zie ik mijn Philips Hue lamp niet in de Amazon Alexa app?
Ondersteuning vragen
We helpen je graag! Als je meer ondersteuning nodig hebt bij het koppelen van Philips Hue en Amazon Alexa, kun je de vragen en antwoorden lezen of contact met ons opnemen.