Matter is gebaseerd op de principes van eenvoud, betrouwbaarheid, interoperabiliteit en veiligheid. Het is een keurmerk dat apparaten die op dit protocol zijn gebouwd naadloos samenwerken, zowel nu als ver in de toekomst.
Philips Hue en Matter
Verbind Hue met Smart Home-producten en ecosystemen met Matter
Matter creëert een vereenvoudigde, verbonden ervaring tussen Philips Hue en andere slimme woningproducten. Het zorgt ervoor dat ondersteunde apparaten in je slimme woning moeiteloos, veilig en betrouwbaar met elkaar samenwerken.
Heb je een Hue Bridge of Bridge Pro? Ze ondersteunen Matter al
De Hue Bridge en Bridge Pro bieden het allemaal, inclusief Matter. Hue Bridge is bijgewerkt en ondersteunt nu Matter. Dit betekent dat je Hue-lampen en -accessoires automatisch ook Matter ondersteunen.¹
Hue-lampen met Matter-ondersteuning
Je kunt nu lampen die geschikt zijn voor Matter direct aansluiten op je smart home ecosysteem. Ervaar een vereenvoudigde verbindingservaring tussen Philips Hue en andere slimme producten met Matter.
Matter laat ondersteunde smart home-apparaten veilig en betrouwbaar met elkaar samenwerken, en wordt zo de nieuwe standaard voor slimme woningen. Om van deze integratie te profiteren, heb je Matter compatibele Hue-lampen nodig (zoek naar het Matter-logo op de lampen) en een Thread Border Router, zoals een Apple HomePod Mini, Amazon Echo Smart Speakers (4e generatie), Nanoleaf of Google Nest Hub.
Eenvoudig integreren met andere apparaten voor je slimme woning
Je kunt verbinding maken met alle favorieten - Amazon Alexa, Apple Home en Google Assistant - naast andere smart home-apparaten en apps die Matter ondersteunen. Om van deze integratie te profiteren, heb je Matter compatibele Hue-lampen nodig (zoek naar het Matter-logo op de lampen) en een Thread Border Router, zoals een Apple HomePod Mini, Amazon Echo Smart Speakers (4e generatie), Nanoleaf of Google Nest Hub.
Een leider in slimme verlichting
Philips Hue en ons moederbedrijf, Signify, zijn lid van de raad van bestuur van de Connectivity Standard Alliance (voorheen bekend als de Zigbee Alliance). Als actief lid van de Matter stuurgroep hebben we bijgedragen aan het ontwikkelen, testen en standaardiseren van deze nieuwe standaard.
Dit heb je nodig
Heb je al een Bridge of Bridge Pro? Dan ben je er helemaal klaar voor! Je krijgt de software-update die Matter automatisch inschakelt, dus je hebt niets extra's nodig.
Alle Philips Hue producten, zowel de nieuwe en bestaande producten, werken samen met Matter als deze zijn verbonden met een Hue Bridge.²
Vragen en antwoorden
Wat zijn de voordelen van Matter?
Welke Hue producten werken met Matter?
Heb ik een Philips Hue Bridge nodig om mijn apparaten te verbinden via Matter?
Hoe maak ik verbinding met Matter?
Zijn er hardwarevereisten om Matter te gebruiken met Philips Hue?
Werken mijn slimme woningintegraties sneller met Matter?
Ondersteuning vragen
We helpen je graag verder! Als je meer ondersteuning nodig hebt bij het gebruik van Philips Hue en Matter, bekijk dan de vragen en antwoorden of neem contact met ons op.
- De Philips Hue Play HDMI sync box en de dial op de Tap dial switch ondersteunen Matter niet.
- Omdat de Philips Hue Bridge ondersteuning van Matter mogelijk maakt, kunnen producten die via Bluetooth zijn verbonden niet worden gebruikt met Matter.
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.