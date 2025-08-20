Philips Hue en Matter

Hue-lampen met Matter-ondersteuning

Je kunt nu lampen die geschikt zijn voor Matter direct aansluiten op je smart home ecosysteem. Ervaar een vereenvoudigde verbindingservaring tussen Philips Hue en andere slimme producten met Matter.

Matter laat ondersteunde smart home-apparaten veilig en betrouwbaar met elkaar samenwerken, en wordt zo de nieuwe standaard voor slimme woningen. Om van deze integratie te profiteren, heb je Matter compatibele Hue-lampen nodig (zoek naar het Matter-logo op de lampen) en een Thread Border Router, zoals een Apple HomePod Mini, Amazon Echo Smart Speakers (4e generatie), Nanoleaf of Google Nest Hub.