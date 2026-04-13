Dit product is bedoeld voor niet-slimme lampen. Voeg je dimbare niet-slimme lampen toe aan je Philips Hue ecosysteem, zodat je ze kunt bedienen net als je Hue lampen. Met de bedrade dimmer switch kun je de meeste traditionele lampen en armaturen bedienen samen met je bestaande Hue lampen. Je hoeft je antieke kroonluchters of designer armaturen niet te vervangen. Maak de lampen waar je al van houdt slim! Eenmaal geïnstalleerd beheer je je lampen via de Hue app, met spraakassistenten of direct via je wandschakelaar. Stel automatiseringen in voor je dagelijkse routine en neem lampen op in scènes. Via de bedrading van je huis — je hoeft geen batterijen te vervangen. Installeer hem achter je bestaande schakelaar (een drukschakelaar is vereist), en geniet van betrouwbare, snelle bediening met een Hue Bridge, zelfs als de wifi uitvalt. Ga voor meer informatie naar https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Maakt niet-slimme lampen slim

Bedien slimme en niet-slimme lampen

Stel automatiseringen en lichtscènes in

Werkt met of zonder nuldraad

Krijg toegang tot nog meer met een Hue Bridge