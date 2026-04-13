Bedrade dimmer switch voor niet-slimme lampen

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Close-up van de voorkant van Hue Bedrade dimmer switch voor niet-slimme lampen
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Over de Bedrade dimmer switch voor niet-slimme lampen

Dit product is bedoeld voor niet-slimme lampen. Voeg je dimbare niet-slimme lampen toe aan je Philips Hue ecosysteem, zodat je ze kunt bedienen net als je Hue lampen. Met de bedrade dimmer switch kun je de meeste traditionele lampen en armaturen bedienen samen met je bestaande Hue lampen. Je hoeft je antieke kroonluchters of designer armaturen niet te vervangen. Maak de lampen waar je al van houdt slim! Eenmaal geïnstalleerd beheer je je lampen via de Hue app, met spraakassistenten of direct via je wandschakelaar. Stel automatiseringen in voor je dagelijkse routine en neem lampen op in scènes. Via de bedrading van je huis — je hoeft geen batterijen te vervangen. Installeer hem achter je bestaande schakelaar (een drukschakelaar is vereist), en geniet van betrouwbare, snelle bediening met een Hue Bridge, zelfs als de wifi uitvalt. Ga voor meer informatie naar https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Maakt niet-slimme lampen slim
  • Bedien slimme en niet-slimme lampen
  • Stel automatiseringen en lichtscènes in
  • Werkt met of zonder nuldraad
  • Krijg toegang tot nog meer met een Hue Bridge

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