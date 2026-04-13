Bedrade wandschakelaarmodule voor slimme lampen (1-pack)
De huidige prijs is 44,99 €
De huidige prijs is 44,99 €
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Bridge Pro
99,99 €
Voor een Bedrade wandschakelaarmodule voor slimme lampen (1-pack) Er is een Bridge nodig
Over de Bedrade wandschakelaarmodule voor slimme lampen (1-pack)
Dit product is bedoeld voor slimme lampen. De bedrade module houdt je Philips Hue lampen van stroom voorzien en bedienbaar – zelfs wanneer iemand de schakelaar omzet. Via de bedrading van je huis — je hoeft geen batterijen te vervangen. Installeer hem achter je wandschakelaar of in het plafond boven je lamp, waar een nuldraad aanwezig is. Eenmaal geïnstalleerd kun je je bestaande schakelaar gebruiken om lampen in kamers en zones te bedienen, of door je favoriete vooraf ingestelde scènes te schakelen. Je hebt een Hue Bridge nodig, die een stabiele Zigbee-verbinding gebruikt voor lokale bediening, zodat je lampen blijven reageren, zelfs als de wifi uitvalt. Ga voor meer informatie naar https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Zorgt dat je Hue lampen altijd bereikbaar blijven
- Maakt bestaande schakelaars slim
- Bedien lampen, kamers of zones
- Zonder batterijen, nuldraad vereist
- Hue Bridge vereist
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103140494
Design en afwerking
- Kleur
- White
- Materiaal
- Kunststof
Duurzaamheid
- Bereik omgevingstemperatuur
- -5 tot +40 °C
- Nominale levensduur
- 25.000
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Inclusief batterijen
- Nee
- Inclusief klem
- Ja
- Inclusief Hue dimmer switch
- Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp
- Nee
- Uitbreidbaar met Philips Hue Bridge
- Ja
- Middenstuk
- Ja
- Middenstuk
- Ja
Garantie
- 2 jaar
- Ja
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Slaapkamer, Eetkamer, Functioneel, Hal, Thuiskantoor, Studeerkamer, Woonkamer
- Stijl
- Functioneel
- Type
- Overig
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103140494
- Nettogewicht
- 0,02 kg
- Brutogewicht
- 0,06 kg
- Hoogte
- 140 mm
- Lengte
- 88 mm
- Breedte
- 45 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004297003
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik
- 0,4
Afmetingen en gewicht van product
- Totale hoogte
- 15,0 mm
- Totale lengte
- 41 mm
- Totale breedte
- 37,3 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Netspanning
- 220-240 V
- IP-classificatie
- IP20
- Beschermingsklasse
- Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Natte/ vochtige/ droge locatie conform UL
- Dry location
- Sensor radiofrequentie
- MotionAwareTM
- Zigbee repeater-functionaliteit
- Ja
- Montagemogelijkheden
- Wand, Plafondlamp
De lamp
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 12.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Compatibele besturingssystemen
- Android, iOS
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Via Hue Bridge
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar
Veelgestelde vragen
Hoe kies ik de juiste Hue wandschakelaarmodule?
Om je te helpen de juiste Philips Hue wandschakelaarmodule te kiezen, bekijk onze gids hier.
Wat kan ik met de Hue wandschakelaarmodule doen?
De Hue wandschakelaarmodule kan voor verschillende gebruiksdoelen worden geconfigureerd, afhankelijk van jouw wensen. Je kunt hem bijvoorbeeld zo instellen dat hij verschillende scènes activeert op basis van de huidige tijd van de dag, door je favoriete scènes scrolt als je er herhaaldelijk op drukt, steeds dezelfde scène inschakelt, sommige of alle lichten in je opstelling uitschakelt of zelfs automatiseringen start/stopt. Je kunt deze configureren in de Hue app.
Hoeveel Hue lampen kan ik bedienen met de Hue wandschakelaarmodule?
Eén Hue wandschakelaarmodule kan, maximaal twee kamers, een zone of zelfs je complete slimme verlichtingssysteem bedienen. De keuze is aan jou! Als je er de voorkeur aan geeft om alleen een subset van lampen binnen een kamer te regelen, raden we je aan om eerst een Zone van die lampen te maken om de meeste flexibiliteit te krijgen bij het maken en selecteren van scènes voor die lampen.
Waar kan ik de Hue wandschakelaarmodule monteren?
De Hue wandschakelaarmodule past in de elektrische behuizing achter je muurschakelaars. Zorg ervoor dat deze locaties binnen het bereik van je opstelling zijn
Hoe kan ik teruggaan naar de fabrieksinstellingen van mijn Hue wandschakelaarmodule?
Als je de standaard configuratie van de Hue wandschakelaarmodule wilt herstellen, of als je ongewenste acties wilt verwijderen, ga je naar het scherm Bewerken van je apparaat en tik je op de knop Opnieuw instellen. Als het probleem nog niet is opgelost, kun je de switch uit de Hue app verwijderen en het apparaat fysiek opnieuw instellen door meer dan 10 seconden de configuratieknop ingedrukt te houden en het apparaat vervolgens opnieuw toe te voegen aan de Hue app.
Kan ik de Hue wandschakelaarmodule gebruiken met automatiseringen?
Ja! De knoppen van wandschakelaarmodules kunnen worden geconfigureerd om lampen of automatiseringen te activeren. Als je automatiseringen selecteert, kun je al je automatiseringen starten en/of stoppen die je handmatig via de app kunt activeren. Je kunt bijvoorbeeld de automatisering Aanwezigheid nabootsen starten zodra je weggaat
Hoe kan ik mijn Hue wandschakelaarmodule toevoegen aan mijn Hue systeem?
Je kunt een Hue wandschakelaarmodule aan je systeem toevoegen door naar de Hue app > Instellingen > Apparaten te gaan en op de +-knop te tikken.
Kan ik een Hue wandschakelaarmodule gebruiken om mijn buitenlampen te bedienen?
Ja. Ja, je kunt een Hue wandschakelaarmodule configureren in de Hue app en je Hue buitenlampen ermee bedienen. Ze zijn echter geschikt voor gebruik binnenshuis, dus gebruik ze alleen binnen.
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