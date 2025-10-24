Begin heel eenvoudig met je slimme verlichtingssysteem voor buiten met deze buitenvoeding, waarmee je verschillende lampen met een totaal van maximaal 40 W kunt toevoegen. Sluit maximaal 35 meter kabel aan op een Philips Hue laagspanningslamp voor buiten en tel de wattages van de verschillende armaturen bij elkaar op tot je het maximum van 40 W van de voeding hebt bereikt.