Uitverkoop
Play lightbar zwart(2-pack) + Play lightbar extensie + Bridge Pro
Geef je muren kleur met de 2 Hue Play lightbars en uitbreidingsets in het zwart met een Hue Bridge Pro. Slimme sfeervolle verlichting voor tv, gaming en decor met optimale controle.
Huidige prijs is 265,47 €, oorspronkelijke prijs is 294,97 €
Productkenmerken
- Wit en gekleurd licht
- Kleur je muren met licht
- Vloeiende kleurovergangen
- Bridge Pro makkelijke installatie
- Bedien met app, stem en accessoires
In deze bundel
1 x Hue White and Color Ambiance Play tafellamp, 2-pack
Creëer een gloed van gekleurd slim licht met het slanke ontwerp van de zwarte Hue Play tafellamp. Deze verpakking bevat twee Play tafellampen en een voeding waarop je tot drie lampen kunt aansluiten. Je kunt hem rechtop zetten, horizontaal neerleggen of aan de achterkant van je tv bevestigen met de bijgeleverde steunen.Play tafellamp, 2-pack
1 x Hue White and Color Ambiance Play tafellamp uitbreidingsset
Vergroot je bestaande Play tafellampsysteem met deze uitbreidingsset met daarin één zwarte Hue Play tafellamp. Voeding niet inbegrepen.Play tafellamp uitbreidingsset
1 x Hue Bridge Pro
De nieuwe generatie van de Hue smart hub. Deze hub wordt aangedreven door een chip die complexe algoritmes en AI-functies kan uitvoeren en is daarmee sneller en sterker dan ooit. Maak van je lampen bewegingssensoren met MotionAware™, combineer je lampen met je beveiliging en meer.Bridge Pro
Specificaties
