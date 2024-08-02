Uitverkoop
Gradient Lightstrip + Bridge Pro
Transformeer je ruimte met een Hue Gradient LED-strip en Bridge Pro. Slimme bediening, gepersonaliseerde kleuren en een naadloze integratie in iedere ruimte.
Huidige prijs is 212,48 €, oorspronkelijke prijs is 249,98 €
- Shop nu, betaal later met Klarna
- Gratis verzending vanaf € 50,00
- 30 dagen gratis retour
- 2 jaar garantie
- Veilige checkout
Productkenmerken
- Wit en gekleurd licht
- Vloeiende kleurovergangen
- Bridge Pro makkelijke installatie
- AI aangedreven Bridge pro functies
- Bedien met app, stem en accessoires
In deze bundel
1 x Hue White and Color Ambiance Gradient lightstrip 2 meter
Deze lightstrip met gradient technologie mengt meerdere kleuren licht tegelijk. Hij is flexibel en tot 10 meter verlengbaar, zodat je overal in je huis een stralende gemengde kleur kunt laten schijnen.Gradient lightstrip 2 meter
1 x Hue Bridge Pro
De nieuwe generatie van de Hue smart hub. Deze hub wordt aangedreven door een chip die complexe algoritmes en AI-functies kan uitvoeren en is daarmee sneller en sterker dan ooit. Maak van je lampen bewegingssensoren met MotionAware™, combineer je lampen met je beveiliging en meer.Bridge Pro
Specificaties
Productinformatie
Productinformatie
Bundels die je misschien leuk vindt
Hue White and Color Ambiance
Signe gradient vloerlamp
329,99 €
Hue White and Color Ambiance
Gradient lightstrip 2 meter
159,99 €
Hue
Hue Motion sensor
44,99 €
Hue White and Color Ambiance
Signe gradient tafellamp
219,99 €
Hue
Dimmer switch (nieuwste model)
21,99 €
Hue White ambiance
GU10 - slimme spot - (3-pack)
69,99 €
Hue White ambiance
GU10 - slimme spot - (2-pack)
49,99 €
Hue White and Color Ambiance
GU10 - slimme spot - (2-pack)
109,99 €
Hue White and Color Ambiance
GU10 - slimme spot - (3-pack)
159,99 €
Hue White and Color Ambiance
Play tafellamp, 2-pack
139,99 €