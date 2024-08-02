Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Gradient Lightstrip + Bridge Pro

Uitverkoop

Gradient Lightstrip + Bridge Pro

Transformeer je ruimte met een Hue Gradient LED-strip en Bridge Pro. Slimme bediening, gepersonaliseerde kleuren en een naadloze integratie in iedere ruimte.

Productkenmerken

  • Wit en gekleurd licht
  • Vloeiende kleurovergangen
  • Bridge Pro makkelijke installatie
  • AI aangedreven Bridge pro functies
  • Bedien met app, stem en accessoires
Alle productspecificaties bekijken

In deze bundel

Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Gradient lightstrip 2 meter

1 x Hue White and Color Ambiance Gradient lightstrip 2 meter

Deze lightstrip met gradient technologie mengt meerdere kleuren licht tegelijk. Hij is flexibel en tot 10 meter verlengbaar, zodat je overal in je huis een stralende gemengde kleur kunt laten schijnen.

Gradient lightstrip 2 meter
Close-up van de voorkant van Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

De nieuwe generatie van de Hue smart hub. Deze hub wordt aangedreven door een chip die complexe algoritmes en AI-functies kan uitvoeren en is daarmee sneller en sterker dan ooit. Maak van je lampen bewegingssensoren met MotionAware™, combineer je lampen met je beveiliging en meer.

Bridge Pro

