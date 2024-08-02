Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Lightstrip + Bridge Pro

Uitverkoop

Lightstrip + Bridge Pro

Transformeer je ruimte met een Hue LED- strip en Bridge Pro. Slimme bediening, gepersonaliseerde kleuren en een naadloze integratie in iedere ruimte.

Productkenmerken

  • Wit en gekleurd licht
  • Flexibele en verlengbare lightstrip
  • Bridge Pro makkelijke installatie
  • AI aangedreven Bridge pro functies
  • Bedien met app, stem en accessoires
Alle productspecificaties bekijken

In deze bundel

Close-up van de voorkant van LIGHTSTRIPS Hue Solo lightstrip van 10 meter

1 x LIGHTSTRIPS Hue Solo lightstrip van 10 meter

Transformeer jouw woning en stemming met briljante verlichtingsmogelijkheden. De Philips Hue Solo lightstrip van 10 meter is eenvoudig te installeren en biedt 1700 lumen aan prachtig, helder licht voor jouw woning. Deze lightstrip creëert puur gekleurd en wit licht met behulp van RGBWW-LED-lampen. De lightstrip heeft veiligheid als basis. Zodat jij de lightstrip op een prettige wijze kunt gebruiken. Er geldt een garantie van twee jaar voor elke Philips Hue lightstrip.

Hue Solo lightstrip van 10 meter
Close-up van de voorkant van Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

De nieuwe generatie van de Hue smart hub. Deze hub wordt aangedreven door een chip die complexe algoritmes en AI-functies kan uitvoeren en is daarmee sneller en sterker dan ooit. Maak van je lampen bewegingssensoren met MotionAware™, combineer je lampen met je beveiliging en meer.

Bridge Pro

