Geniet van een verloop van dynamisch, kleurrijk licht voor je game-installatie. Sluit de Play gradient lightstrip aan op de achterkant van je 24- tot 27-inch monitor met de meegeleverde montagesteunen. Start de synchronisatie met de Hue Sync-desktop-app om de actie op het scherm weerspiegeld te zien in de verlichting.

1 x Hue Bridge Pro

De nieuwe generatie van de Hue smart hub. Deze hub wordt aangedreven door een chip die complexe algoritmes en AI-functies kan uitvoeren en is daarmee sneller en sterker dan ooit. Maak van je lampen bewegingssensoren met MotionAware™, combineer je lampen met je beveiliging en meer.