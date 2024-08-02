Uitverkoop
Play gradient lightstrip 65 inch + Bridge Pro
Maak je filmavonden nog beter met de Hue Gradient LED- strip 65 inch voor tv's en een Hue Bridge Pro. Dynamische, meeslepende verlichting gesynchroniseerd met je scherm.
Huidige prijs is 278,98 €, oorspronkelijke prijs is 309,98 €
Productkenmerken
- Wit en gekleurd licht
- Vloeiende kleurovergangen
- Bridge Pro makkelijke installatie
- Bedien met app, stem en accessoires
- Sync box nodig om content te synchroniseren
In deze bundel
1 x Hue White and Color Ambiance Play gradient lightstrip 65 inch
Beleef de sensatie van een bioscoop in je eigen huis met de Philips Hue Play gradient lightstrip. Miljoenen kleuren licht reageren op de beelden op je scherm. Gebruik de bijgevoegde steunen om de lightstrip te bevestigen op een staande of hangende tv van 65" tot 75".Play gradient lightstrip 65 inch
1 x Hue Bridge Pro
De nieuwe generatie van de Hue smart hub. Deze hub wordt aangedreven door een chip die complexe algoritmes en AI-functies kan uitvoeren en is daarmee sneller en sterker dan ooit. Maak van je lampen bewegingssensoren met MotionAware™, combineer je lampen met je beveiliging en meer.Bridge Pro
Specificaties
