Beleef de sensatie van een bioscoop in je eigen huis met de Philips Hue Play gradient lightstrip. Miljoenen kleuren licht reageren op de beelden op je scherm. Gebruik de bijgevoegde steunen om de lightstrip te bevestigen op een staande of hangende tv van 65" tot 75".

1 x Hue Bridge Pro

De nieuwe generatie van de Hue smart hub. Deze hub wordt aangedreven door een chip die complexe algoritmes en AI-functies kan uitvoeren en is daarmee sneller en sterker dan ooit. Maak van je lampen bewegingssensoren met MotionAware™, combineer je lampen met je beveiliging en meer.