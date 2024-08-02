Uitverkoop
Secure bedrade camera in wit + Bridge Pro + WCA E27 lamp 1100 lumen
Bescherm je huis met de Hue Secure bedrade camera, E27 lamp en Bridge Pro. Slimme beveiliging en aanpasbare verlichting in één handige bundel.
Huidige prijs is 253,74 €, oorspronkelijke prijs is 319,97 €
Wil je weten wanneer dit product weer op voorraad is?
Meld je dan aan en ontvang per e-mail een bericht. Je ontvangt maar één e-mail. Check het Philips Hue Privacybeleid voor meer informatie.
Productkenmerken
- Wit en gekleurd licht
- End-to-end versleuteling
- Bridge Pro makkelijke installatie
- AI aangedreven Bridge pro functies
- Bedien met app, stem en accessoires
In deze bundel
1 x Hue Hue Secure Camera, bedraad
Laat Philips Hue je huis voor jou bewaken! Kies voor een kristalheldere 1080p HD-livestream, schakel de lampen in, stuur een melding naar je mobiele apparaat als er beweging wordt gedetecteerd of schakel een geluidsalarm in met een tik in de Hue app. Deze bedrade beveiligingscamera voor thuis is eenvoudig in elke woning te monteren en installeren.Hue Secure Camera, bedraad
1 x Hue White and Color Ambiance A67 - E27 slimme lamp - 1600
Verlicht je grote ruimtes op een stijlvolle manier met de levendige, kleurrijke slimme E-27 lampen. Deze lampen hebben dezelfde helderheid als een traditionele lamp van 100 W en vullen woonkamers, keukens en meer met kleur.A67 - E27 slimme lamp - 1600
1 x Hue Bridge Pro
De nieuwe generatie van de Hue smart hub. Deze hub wordt aangedreven door een chip die complexe algoritmes en AI-functies kan uitvoeren en is daarmee sneller en sterker dan ooit. Maak van je lampen bewegingssensoren met MotionAware™, combineer je lampen met je beveiliging en meer.Bridge Pro
