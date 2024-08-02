In deze bundel

1 x Hue Hue Secure Camera, bedraad Laat Philips Hue je huis voor jou bewaken! Kies voor een kristalheldere 1080p HD-livestream, schakel de lampen in, stuur een melding naar je mobiele apparaat als er beweging wordt gedetecteerd of schakel een geluidsalarm in met een tik in de Hue app. Deze bedrade beveiligingscamera voor thuis is eenvoudig in elke woning te monteren en installeren. Hue Secure Camera, bedraad

1 x Hue White and Color Ambiance A67 - E27 slimme lamp - 1600 Verlicht je grote ruimtes op een stijlvolle manier met de levendige, kleurrijke slimme E-27 lampen. Deze lampen hebben dezelfde helderheid als een traditionele lamp van 100 W en vullen woonkamers, keukens en meer met kleur. A67 - E27 slimme lamp - 1600