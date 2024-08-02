*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
Bundel: Hue Sync Box 8K + Bridge
Ontgrendel surround verlichting! Met de Hue bridge en Hue Play HDMI Sync Box 8K, geniet je van dynamisch licht dat meebeweegt in kleur, dimbaarheid en helderheid met je tv scherm.
Productkenmerken
- Synchroniseer je verlichting met je 8K 60HZ en 4K 120 HZ TV content
- HDMI 2.1 gecertificeerd
- Verbind tot 4 HDMI apparaten
- Makkelijke bridge setup
- Slimme besturing met app, stem of accessoires
In deze bundel
1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Maak van je entertainmentruimte een meeslepende lichtsynchronisatiebeleving. De Philips Hue Play HDMI sync box 8K verbetert je speel-, kijk- en luisterervaring door je Philips Hue lampen te synchroniseren met de content op je scherm. Je lichtkleuren worden met een ultrasnelle vernieuwingssnelheid aangepast aan videocontent van de hoogste kwaliteit, 8K bij 60 Hz en 4K bij 120 Hz.Philips Hue Play HDMI sync box 8K
1 x Hue Bridge
De Hue Bridge is het brein van het Philips Hue slimme verlichtingssysteem. Je kunt er tot wel vijftig lampen en accessoires mee verbinden. Steek de stekker in het stopcontact en gebruik de Hue app om routines, timers, aangepaste lichtscènes en nog veel meer in te stellen.Bridge
