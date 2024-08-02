Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Bundel: Lightstrip + Hue Sync Box 8K

Bundel: Lightstrip + Hue Sync Box 8K

Geniet van een immersieve ervaring and kleurrijke effecten samen met de Hue Play HDMI Sync Box 8K en één 2M LED lightstrip Plus.

Productkenmerken

  • Synchroniseer je verlichting met je 8K 60HZ en 4K 120 HZ TV content
  • HDMI 2.1 gecertificeerd
  • Creeërt 1op1 kleur synchronisatie met je beeld
  • Verbind tot en met 10 Philips Hue lampen
In deze bundel

Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter

1 x Hue White and Color Ambiance Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter

Haal overal in je huis kleurrijk licht! Deze flexibele en tot 10 meter verlengbare lightstrip voor binnen past op elk oppervlak en geeft één tint wit of gekleurd licht.

Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter
Close-up van de voorkant van Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K

1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Maak van je entertainmentruimte een meeslepende lichtsynchronisatiebeleving. De Philips Hue Play HDMI sync box 8K verbetert je speel-, kijk- en luisterervaring door je Philips Hue lampen te synchroniseren met de content op je scherm. Je lichtkleuren worden met een ultrasnelle vernieuwingssnelheid aangepast aan videocontent van de hoogste kwaliteit, 8K bij 60 Hz en 4K bij 120 Hz.

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

