Dit is de slimme manier om je achtertuin te verlichten - letterlijk. Dankzij ons ruime assortiment lampen kun je de ruimte rond je huis verlichten zoals jij dat wilt.
Ontdek de populairste armaturen voor buiten
Bekijk laagspanningslampen voor buiten in actie
Met laagspanningsproducten is het eenvoudiger om je buitencollectie uit te breiden, ongeacht waar je bedrading zich bevindt. Plaats je lampen op de plek waar je wilt, verbind ze met elkaar en steek de stekker in het stopcontact.
Eenvoudig te installeren en uit te breiden
De laagspanningscollectie is ontworpen om slimme verlichting gemakkelijk te maken: je kunt meerdere lampen op één voedingsunit aansluiten, die je in elk standaard stopcontact kunt steken. Zo kun je supersnel je hele tuin of terras verlichten.
Ontwerp je buitenomgeving
Je hoeft geen tuinarchitect te zijn om je tuin mooi te maken - de Hue app doet dat voor je. Kijk welke scènes er het mooist uitzien met jouw buitenlampen in de Hue scènegalerij.
Creëer de juiste sfeer voor een gezellige avond thuis
Decoratie voor een feestje
Verwelkom je gasten met licht
Maak kennis met Philips Hue
Over de Philips Hue aanbiedingen voor buitenproducten
Wanneer zijn de aanbiedingen voor buitenproducten van Philips Hue?
Welke soort buitenlampen vallen onder de aanbiedingen?
Hoe kan ik op de hoogte blijven van alle Philips Hue aanbiedingen en promoties?
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.