In deze bundel

1 x Hue White and Color Ambiance Play gradient lightstrip 55 inch Beleef de sensatie van een bioscoop in je eigen huis met de Philips Hue Play gradient lightstrip. Miljoenen kleuren licht reageren op de beelden op je scherm. Gebruik de bijgevoegde steunen om de lightstrip te bevestigen op een staande of hangende tv van 55" tot 65". Play gradient lightstrip 55 inch

1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K Maak van je entertainmentruimte een meeslepende lichtsynchronisatiebeleving. De Philips Hue Play HDMI sync box 8K verbetert je speel-, kijk- en luisterervaring door je Philips Hue lampen te synchroniseren met de content op je scherm. Je lichtkleuren worden met een ultrasnelle vernieuwingssnelheid aangepast aan videocontent van de hoogste kwaliteit, 8K bij 60 Hz en 4K bij 120 Hz. Philips Hue Play HDMI sync box 8K